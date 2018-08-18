опозорились все. Единщин при ставке пять процентов не платит НДС. НДС платят при ставке три процента. ЕСВ на зарплату наёмного работника платится с суммы, не превышающей 15 минимальных зарплат.[/quote]Serg-ik написав:Faceless написав:_Mykola_ написав:[quote="4891667:BIGor"]
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн.
Вы выпускник Игрени ?, на каком калькуляторе рахувалы?
Мда, "экономисты", хоть арифметику знаете?
Автор рассчета, взял доход ФОП на третей группе - 75000 грн (да, да, именно ТРЕТЬЯ - ни о каких первых или второй РЕЧЬ НЕ ИДЕТ, для ИТ это НЕВОЗМОЖНО, и налог 5% со ВСЕГО дохода) ,
Есв 1000 грн, (налог ФОП)
75000 * 5%/100 = 3750 грн, (налог ФОП)
ПДВ - 75000 - 1000-3750= 70250*20%/100 = 14 050 грн. (платит при ЛЮБЫХ покупках)
Всього: 18800 грн.
Ну а "планктон" с ЗП 75к на руки приносит в бюджет только НДФЛ +ВЗ более 18к, плюс за него ЕСВ идёт в ПФ более 20к.
Ну а НДС брать со всей ЗП не совсем правильно, не все это тратится, а что тратится, то не все в Украине
Теперь и вы позоритесь
Речь об НДС, который по сути платит любой покупатель в цене, он даже в чеках указан.
ЕСВ действительно платится с базы не более чем 15 минималок, это 70845 грн, тут я чуть ошибся, будет 15,5к, но это не столь важно