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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:01
antey1969 написав: Yuri_T написав:
очень хочется почитать про дорожай КРЖН и быструю достройку объектов.
Сегодня у профессора кафедры ракетных наук Трибеки выходной. Почивать изволют-с.
Приходите завтра)))
тем не менее, я настаиваю!
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:06
Yuri_T написав:
очень хочется почитать про дорожай КРЖН и быструю достройку объектов.
уже писал
Новомостицкий от УБ, началось движение КГС на стройке, ценник в ОП сразу прибавил 4кгрн на метре
Я не рОкетчик если шо, просто факт...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:07
Vlad442 написав:
Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.
перетеканию денег?
смешно
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:17
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.
перетеканию денег?
смешно
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать
свои вонючие круши за комуналь
+ интимные услуги арендатору.
Не переймайтесь ви так!
У мене тут в "Аравії" більшість колег індусів, готові з радістю на постоянку в Україну переїхати, і це я ще не проводив кампанію - полюби Україну, як рідну Кералу.
Так що здавати буде кому, головне кордони відкрити
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:20
BIGor написав: Faceless написав:
Ну а "планктон" с ЗП 75к на руки приносит в бюджет только НДФЛ +ВЗ более 18к, плюс за него ЕСВ идёт в ПФ более 20к.
Ну а НДС брать со всей ЗП не совсем правильно, не все это тратится, а что тратится, то не все в Украине
Ну это только в Киеве Фейслесса офисный планктон получает 75 кило гривен в месяц.
Не всякий планктон, конечно, но такой есть и в Киеве, и не только. То, что вы считаете, что его не существует, не меняет объективную реальность; то, что вы называете "Киев Фейслесса" - это простая реальность пересичного
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.
перетеканию денег?
смешно
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Всепропальщик, курс остановится на 26. А учитывая падение нефти и газа и не адекватный отзыв межбанк, ещё и подрастём назад. Даже при курсе 27 или 28 цены в долларах упадут на 10% макс
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:22
Yuri_T написав:
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Что нам может прилететь с цивилизованного мира? Трудней будет занять? Придется повысить курс или провести секвестр бюджета? Неужели будет хуже, чем в 14-15 с русскими танками под Дебальцево?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:25
Serg-ik написав: Faceless написав: _Mykola_ написав:
[quote="4891667:BIGor"]
Ну дивіться, візьмемо середньго київського IT-шника (Фоп, 3я група) із зп 3куе і середнього офісного планктона із зп 15 тис на мінімалці.
IT-шник (75тис грн) - есв 1000 грн, 5% - 3750 грн, ПДВ -15000 грн. Всього: 19750 грн
.
офісний планктон (15тис грн) - податки з мінімалки - 1200 грн, ПДВ - 3000 грн. Всього: 4200 грн
.
Вы выпускник Игрени ?, на каком калькуляторе рахувалы?
Мда, "экономисты", хоть арифметику знаете?
Автор рассчета, взял доход ФОП на третей группе - 75000 грн (да, да, именно ТРЕТЬЯ - ни о каких первых или второй РЕЧЬ НЕ ИДЕТ, для ИТ это НЕВОЗМОЖНО, и налог 5% со ВСЕГО дохода) ,
Есв 1000
грн, (налог ФОП)
75000 * 5%/100 = 3750
грн, (налог ФОП)
ПДВ - 75000 - 1000-3750= 70250*20%/100 = 14 050
грн. (платит при ЛЮБЫХ покупках)
Всього: 18800 грн
.
Ну а "планктон" с ЗП 75к на руки приносит в бюджет только НДФЛ +ВЗ более 18к, плюс за него ЕСВ идёт в ПФ более 20к.
Ну а НДС брать со всей ЗП не совсем правильно, не все это тратится, а что тратится, то не все в Украине
опозорились все. Единщин при ставке пять процентов не платит НДС. НДС платят при ставке три процента. ЕСВ на зарплату наёмного работника платится с суммы, не превышающей 15 минимальных зарплат.[/quote]
Теперь и вы позоритесь
Речь об НДС, который по сути платит любой покупатель в цене, он даже в чеках указан.
ЕСВ действительно платится с базы не более чем 15 минималок, это 70845 грн, тут я чуть ошибся, будет 15,5к, но это не столь важно
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:26
Vlad442 написав:Считать НДС с будущих трат айтишника это не правильно. Я привел пример, как он будет тратить значительные суммы без НДС - отдых, недвижимость, бу авто. Могу дополнить - когда он платит лендлорду аренду, никакой НДС не платится. Когда покупает акции Теслы. Когда стрижется, едет в такси, покупает контрабандный китайский пуховик/подшипник/серый телефон на базаре, или в магазине на ЕН. И так далее.
Ит в этом плане ничём особенно не отличается от других
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:04
Vlad442 написав: Yuri_T написав:
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Что нам может прилететь с цивилизованного мира? Трудней будет занять? Придется повысить курс или провести секвестр бюджета? Неужели будет хуже, чем в 14-15 с русскими танками под Дебальцево?
хуже/лучше это пусть девочки наташи решают.
да, занять может стать трудней.
мы стоим перед очередной серией вывода капитала, девальвации, ограничений на валютном рынке, банкротства банков.
плюс, земельный вопрос еще не факт, что решен.
лично для меня на лицо совокупность факторов, которые могут повлиять на желание что-то покупать.
зы. когда 11 лет назад прилетело, ставка аренды офисов сложилась в 3,5 раза.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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