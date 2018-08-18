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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:13
Yuri_T написав: Vlad442 написав: Yuri_T написав:
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Что нам может прилететь с цивилизованного мира? Трудней будет занять? Придется повысить курс или провести секвестр бюджета? Неужели будет хуже, чем в 14-15 с русскими танками под Дебальцево?
хуже/лучше это пусть девочки наташи решают.
да, занять может стать трудней.
мы стоим перед очередной серией вывода капитала, девальвации, ограничений на валютном рынке, банкротства банков.
плюс, земельный вопрос еще не факт, что решен.
лично для меня на лицо совокупность факторов, которые могут повлиять на желание что-то покупать.
зы. когда 11 лет назад прилетело, ставка аренды офисов сложилась в 3,5 раза.
К нам в этот раз не так много успело зайти. Выйдет часть того, что вложили в гривневые бонды и часть того, что вложили в долларовые. Курс вернется к 28 гривнам с большой вероятностью, вряд ли выше. Хотя, все может быть.
Бесит меня в этой ситуации то, насколько короткоживущие в Украине любые покращення. Если у тебя сегодня в Украине все +/- хорошо - это верный признак того, что завтра наступит очередной ПЦ.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 15:48
airmax78 написав:
К нам в этот раз не так много успело зайти. Выйдет часть того, что вложили в гривневые бонды и часть того, что вложили в долларовые. Курс вернется к 28 гривнам с большой вероятностью, вряд ли выше. Хотя, все может быть.
Бесит меня в этой ситуации то, насколько короткоживущие в Украине любые покращення. Если у тебя сегодня в Украине все +/- хорошо - это верный признак того, что завтра наступит очередной ПЦ.
И в чем Вы увидели покращення? В пирамиде ОВГЗ и недвижке по 2 куе?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:11
BIGor написав: airmax78 написав:
К нам в этот раз не так много успело зайти. Выйдет часть того, что вложили в гривневые бонды и часть того, что вложили в долларовые. Курс вернется к 28 гривнам с большой вероятностью, вряд ли выше. Хотя, все может быть.
Бесит меня в этой ситуации то, насколько короткоживущие в Украине любые покращення. Если у тебя сегодня в Украине все +/- хорошо - это верный признак того, что завтра наступит очередной ПЦ.
И в чем Вы увидели покращення? В пирамиде ОВГЗ и недвижке по 2 куе?
Прежде всего в росте зарплат до новых исторических максимумов. А недвижка по2уке - это всего лишь следствие этого.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:22
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
К нам в этот раз не так много успело зайти. Выйдет часть того, что вложили в гривневые бонды и часть того, что вложили в долларовые. Курс вернется к 28 гривнам с большой вероятностью, вряд ли выше. Хотя, все может быть.
Бесит меня в этой ситуации то, насколько короткоживущие в Украине любые покращення. Если у тебя сегодня в Украине все +/- хорошо - это верный признак того, что завтра наступит очередной ПЦ.
И в чем Вы увидели покращення? В пирамиде ОВГЗ и недвижке по 2 куе?
Прежде всего в росте зарплат до новых исторических максимумов. А недвижка по2уке - это всего лишь следствие этого.
Зарплаты выросли, производительность труда - нет. Как думаете, коррекция скоро?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:25
CRUSADER написав: Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Наоборот заморозка объектов на первичке способствует перетеканию денег на вторичку.
перетеканию денег?
смешно
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Всепропальщик, курс остановится на 26. А учитывая падение нефти и газа и не адекватный отзыв межбанк, ещё и подрастём назад. Даже при курсе 27 или 28 цены в долларах упадут на 10% макс
26,20 уже сегодня
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Унуноктий
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:31
Унуноктий написав: CRUSADER написав: Yuri_T написав:
перетеканию денег?
смешно
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Всепропальщик, курс остановится на 26. А учитывая падение нефти и газа и не адекватный отзыв межбанк, ещё и подрастём назад. Даже при курсе 27 или 28 цены в долларах упадут на 10% макс
26,20 уже сегодня
Чудово! Всі бігом несіть гроші в бетон!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 09 бер, 2020 16:32
CRUSADER написав:
Даже при курсе 27 или 28 цены в долларах упадут на 10% макс
Хотя бы приберутся всякие космонавты, выставляющие варианты на дурака типа гостинок по 1.3 - 1.5 куе за м2. Уже будет хорошо.
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