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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:09
Вкладчик1234 написав:
А "сегодня" в херонсокм
облсовете -
Шариковы на марше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:22
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Ну а "планктон" с ЗП 75к на руки приносит в бюджет только НДФЛ +ВЗ более 18к, плюс за него ЕСВ идёт в ПФ более 20к.
Ну а НДС брать со всей ЗП не совсем правильно, не все это тратится, а что тратится, то не все в Украине
Ну это только в Киеве Фейслесса офисный планктон получает 75 кило гривен в месяц.
Не всякий планктон, конечно, но такой есть и в Киеве, и не только. То, что вы считаете, что его не существует, не меняет объективную реальность; то, что вы называете "Киев Фейслесса" - это простая реальность пересичного
Звісно, не кожен тракторист в Києві отримує ЗП 1500 Дол/міс за орання київського асфальту. Проте я певен, що є такі індивіди.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:24
Yuri_T написав:
очень хочется почитать про дорожай КРЖН и быструю достройку объектов.
Обіцялася синиця море підпалити)))
Скоро побачимо)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:54
Вкладчик1234 написав: Vlad442 написав: Yuri_T написав:
если сюда хоть на 50% долетит то, что назревает в мире, то трибеки будут сдавать свои вонючие круши за комуналь + интимные услуги арендатору.
Что нам может прилететь с цивилизованного мира? Трудней будет занять? Придется повысить курс или провести секвестр бюджета? Неужели будет хуже, чем в 14-15 с русскими танками под Дебальцево?
"Русские танки в Дебальцево" и "секвестр бюджета" будут "завтра".
А "сегодня" в херонсокм облсовете - группа "Степ" с песней "Смажений кабанчик"!
ЭТО НЕ ПРИКОЛ
Это уровень нашего госуправления. И когда кто-то пишет, что неважно кто сейчас рулит, типа от него ничего не зависит и все решатеся где-то там, в мировой закулисе или в Кремле или на слете рептилоидов - я всегда вспоминаю 2008й - 3.14здорез в украинском правительстве и как результат - самый большой спад ВВП в результате кризиса в мире. Это при том что, не так уж сильно к тому времени Украина была вовлечена в мировой рынок товаров, капиталов и труда.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57
airmax78 написав:
Это уровень нашего госуправления.
Вы слишком мягко выразились по поводу данной отрыжки шарикова
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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