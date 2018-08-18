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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3143314431453146

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:03

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:К нам в этот раз не так много успело зайти. Выйдет часть того, что вложили в гривневые бонды и часть того, что вложили в долларовые. Курс вернется к 28 гривнам с большой вероятностью, вряд ли выше. Хотя, все может быть.
Бесит меня в этой ситуации то, насколько короткоживущие в Украине любые покращення. Если у тебя сегодня в Украине все +/- хорошо - это верный признак того, что завтра наступит очередной ПЦ.

И в чем Вы увидели покращення? В пирамиде ОВГЗ и недвижке по 2 куе?

Прежде всего в росте зарплат до новых исторических максимумов. А недвижка по2уке - это всего лишь следствие этого.

Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:19

Нью-йоркская фондовая биржа на 15 минут приостановила торги

https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters- ... Ej55klInWU
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:22

  sesk написав:Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.

Безвиз не даёт право на работу в Европе
До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас
Безвиз минимально сыграл в росте зарплат
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:26

  pesikot написав:
  sesk написав:Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.

Безвиз не даёт право на работу в Европе
До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас
Безвиз минимально сыграл в росте зарплат

О схеме "3 месяца через 3" не слыхали? 8)
Много кто, в т.ч. знакомые, так в той же Чехии и Польше работали.
Понятно, что любая проверка "в лоб" с инспекцией на завод и "предъявите документы" сразу всё вскрывает, но, видимо, всех всё устраивает, и отлавливают, возможно, только самых упоротых заробитчан.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:30

  kingkongovets написав:Нью-йоркская фондовая биржа на 15 минут приостановила торги
https://www.golos-ameriki.ru/a/reuters- ... Ej55klInWU
Все красное :(
Ихмо, все будет сложнее, чем в 2008. Пересичному, не только у нас, будет тяжко.
Свежие риски - "противовирусная" отмена налички и потенциальная войнушка (просто провинциальная версия - достроится аэс в Беларуси и скрепные начнут...) Дай Бог, что бы ошибалась.

РОкЭта взорвалась :(
Востаннє редагувалось vhata в Пон 09 бер, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:32

  Рыба-сом написав:
  pesikot написав:
  sesk написав:Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.

Безвиз не даёт право на работу в Европе
До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас
Безвиз минимально сыграл в росте зарплат

О схеме "3 месяца через 3" не слыхали? 8)
Много кто, в т.ч. знакомые, так в той же Чехии и Польше работали.
Понятно, что любая проверка "в лоб" с инспекцией на завод и "предъявите документы" сразу всё вскрывает, но, видимо, всех всё устраивает, и отлавливают, возможно, только самых упоротых заробитчан.

Слыхал, только безвиз не даёт право на работу ни по какой схеме
Только туризм, всё остальное, нелегальное устройство на работу

Так и до безвиза многие работали нелегально.
Поэтому, безвиз следствием быть не может
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:37

  pesikot написав:
  sesk написав:Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.

Безвиз не даёт право на работу в Европе
До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас
Безвиз минимально сыграл в росте зарплат

Европейцам для своих экономик нужны дешёвые "рабы". А украинская промышленность останавливается из-за оттока специалистов. Тут нет никаких пэрэмог. И государству бдет требоваться всё время новые кредиты, чтобы перекрыть старые долги. После продажи сх земли, тут ваще ничего не будет своего.
А на работу устраиваются и без рабочей визы, нелегально. Или ты не знал? Германия с 1 января открыла путь для гастеров из вне ЕС,
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рокета :) https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovyy-b ... 5;promoted
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:37

  pesikot написав:
  Рыба-сом написав:
  pesikot написав:quote="4892978:sesk"
Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность./quote
Безвиз не даёт право на работу в Европе
До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас
Безвиз минимально сыграл в росте зарплат

О схеме "3 месяца через 3" не слыхали? 8)
Много кто, в т.ч. знакомые, так в той же Чехии и Польше работали.
Понятно, что любая проверка "в лоб" с инспекцией на завод и "предъявите документы" сразу всё вскрывает, но, видимо, всех всё устраивает, и отлавливают, возможно, только самых упоротых заробитчан.

Слыхал, только безвиз не даёт право на работу ни по какой схеме
Только туризм, всё остальное, нелегальное устройство на работу

Так и до безвиза многие работали нелегально.
Поэтому, безвиз следствием быть не может

Смотрите: ранее нужно было получить какую-то туристическую визу и т.п. в том же роде (на 3 месяца, бгг). Сейчас договариваешься с фирмой - и вперед на три месяца как "турист" едешь просто на первом автобусе. В подавляющем большинстве случаев никаких вопросов на въезде/выезде нет.
В этом и упрощение.
ЗЫ Украинцев в Праге уйма, продавцы/работники непенсионного возраста в супермаркетах на 90% украинки. :(
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Завдяки безвізу ви робітників собі не знайдете, менше ніж за 10000 грн. На міс.
Тому гривня має впасти щоб цей зарплатний беспредєл нівелювати.
500-600$ на міс це багато для малокваліфікованих кадрів.

Рівень зп має бути 200-300$ макс.
xio13
 
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