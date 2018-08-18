Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:К нам в этот раз не так много успело зайти. Выйдет часть того, что вложили в гривневые бонды и часть того, что вложили в долларовые. Курс вернется к 28 гривнам с большой вероятностью, вряд ли выше. Хотя, все может быть. Бесит меня в этой ситуации то, насколько короткоживущие в Украине любые покращення. Если у тебя сегодня в Украине все +/- хорошо - это верный признак того, что завтра наступит очередной ПЦ.
И в чем Вы увидели покращення? В пирамиде ОВГЗ и недвижке по 2 куе?
Прежде всего в росте зарплат до новых исторических максимумов. А недвижка по2уке - это всего лишь следствие этого.
Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.
sesk написав:Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.
Безвиз не даёт право на работу в Европе До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас Безвиз минимально сыграл в росте зарплат
О схеме "3 месяца через 3" не слыхали? Много кто, в т.ч. знакомые, так в той же Чехии и Польше работали. Понятно, что любая проверка "в лоб" с инспекцией на завод и "предъявите документы" сразу всё вскрывает, но, видимо, всех всё устраивает, и отлавливают, возможно, только самых упоротых заробитчан.
Все красное Ихмо, все будет сложнее, чем в 2008. Пересичному, не только у нас, будет тяжко. Свежие риски - "противовирусная" отмена налички и потенциальная войнушка (просто провинциальная версия - достроится аэс в Беларуси и скрепные начнут...) Дай Бог, что бы ошибалась.
РОкЭта взорвалась
Востаннє редагувалось vhata в Пон 09 бер, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
sesk написав:Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.
Безвиз не даёт право на работу в Европе До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас Безвиз минимально сыграл в росте зарплат
О схеме "3 месяца через 3" не слыхали? Много кто, в т.ч. знакомые, так в той же Чехии и Польше работали. Понятно, что любая проверка "в лоб" с инспекцией на завод и "предъявите документы" сразу всё вскрывает, но, видимо, всех всё устраивает, и отлавливают, возможно, только самых упоротых заробитчан.
Слыхал, только безвиз не даёт право на работу ни по какой схеме Только туризм, всё остальное, нелегальное устройство на работу
Так и до безвиза многие работали нелегально. Поэтому, безвиз следствием быть не может
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
sesk написав:Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность.
Безвиз не даёт право на работу в Европе До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас Безвиз минимально сыграл в росте зарплат
Европейцам для своих экономик нужны дешёвые "рабы". А украинская промышленность останавливается из-за оттока специалистов. Тут нет никаких пэрэмог. И государству бдет требоваться всё время новые кредиты, чтобы перекрыть старые долги. После продажи сх земли, тут ваще ничего не будет своего. А на работу устраиваются и без рабочей визы, нелегально. Или ты не знал? Германия с 1 января открыла путь для гастеров из вне ЕС,
pesikot написав:quote="4892978:sesk" Рост зарплат-это следствие безвиза, чтобы удержать рабочие руки. Местная продукция в связи с этим теряет конкурентоспособность./quote Безвиз не даёт право на работу в Европе До недавно, зарплаты росли, сейчас нет. Безвиз действовал и тогда, и сейчас Безвиз минимально сыграл в росте зарплат
О схеме "3 месяца через 3" не слыхали? Много кто, в т.ч. знакомые, так в той же Чехии и Польше работали. Понятно, что любая проверка "в лоб" с инспекцией на завод и "предъявите документы" сразу всё вскрывает, но, видимо, всех всё устраивает, и отлавливают, возможно, только самых упоротых заробитчан.
Слыхал, только безвиз не даёт право на работу ни по какой схеме Только туризм, всё остальное, нелегальное устройство на работу
Так и до безвиза многие работали нелегально. Поэтому, безвиз следствием быть не может
Смотрите: ранее нужно было получить какую-то туристическую визу и т.п. в том же роде (на 3 месяца, бгг). Сейчас договариваешься с фирмой - и вперед на три месяца как "турист" едешь просто на первом автобусе. В подавляющем большинстве случаев никаких вопросов на въезде/выезде нет. В этом и упрощение. ЗЫ Украинцев в Праге уйма, продавцы/работники непенсионного возраста в супермаркетах на 90% украинки.