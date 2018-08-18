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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3147314831493150>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:13

  Унуноктий написав:
  pesikot написав:
  Унуноктий написав:кажется появляется шанс купить ещё 1к во второй очереди Оранж сити за 19 000 как весной 2017 года)

Так Оранж весь раскупили :)

слова "вторая очередь" вам ничего не говорят?

Весь "Оранж" розкупили чи лише першу чергу? Уноноктій, ти надто часто робиш бре-бре на форумі.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:16

  Первый написав:Ааа, тоді так. Завтра кажуть долар тільки безнальний буде ходити, готівковий вже не гроші. І гривні як платіжний засіб купюрами не менше ніж 1000 грн.

Зи. Атомку білоруси добудують і всьо... війна.

Зальотні, думайте!!!
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Не надо гиперболизировать.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:21

  xio13 написав:Завдяки безвізу ви робітників собі не знайдете, менше ніж за 10000 грн. На міс.
Тому гривня має впасти щоб цей зарплатний беспредєл нівелювати.
500-600$ на міс це багато для малокваліфікованих кадрів.

Рівень зп має бути 200-300$ макс.

Ти сам хоть зрозумів що написав?
Це з.п., кого, алкашів в Березані?
Сам підеш на таку з.п.?
А дружина/теща?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:25

  flyman написав:
  xio13 написав:Завдяки безвізу ви робітників собі не знайдете, менше ніж за 10000 грн. На міс.
Тому гривня має впасти щоб цей зарплатний беспредєл нівелювати.
500-600$ на міс це багато для малокваліфікованих кадрів.

Рівень зп має бути 200-300$ макс.

Ти сам хоть зрозумів що написав?
Це з.п., кого, алкашів в Березані?
Сам підеш на таку з.п.?
А дружина/теща?


Бу га га!
Два-три роки назад пересічнмй залюбки працював за таку ЗП, а сьогодні вже вже носом крутить???

Нічого, Зелений з зеКомандою покажуть вам Кузькіну мать!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:28

  investorkiev написав:
  xio13 написав:Завдяки безвізу ви робітників собі не знайдете, менше ніж за 10000 грн. На міс.
Тому гривня має впасти щоб цей зарплатний беспредєл нівелювати.
500-600$ на міс це багато для малокваліфікованих кадрів.

Рівень зп має бути 200-300$ макс.


Кстати, чего не говорите, что биткоин упал на 15%?
Как там ваша флешка в кармане? «Похудела» на одну однушку?

Крипта до того добре стартанула.
Я останній ефір продав па 199 місяць чи скільки там тому, і чекаю на відкуп, а він то 233 то 255, зараз 205.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:33

  airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.

Осталось понять, почему это угроза? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
Не люблю паніку, все ж таки краще коли всі багаті та успішні...
Але в кінці кінців це шанс примножити. Раз піпл хоче п...ца то дайош п..ц!!! І заборону готівкових долярів!!!! Читав що достатньо потрогати готівку заражену короною і всьо, конвульсії через 3 години..
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:44

  Первый написав:
airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
Не люблю паніку, все ж таки краще коли всі багаті та успішні...
Але в кінці кінців це шанс примножити. Раз піпл хоче п...ца то дайош п..ц!!! І заборону готівкових долярів!!!! Читав що достатньо потрогати готівку заражену короною і всьо, конвульсії через 3 години..

Срібні монети, і ніякої зарази.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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