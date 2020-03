Додано: Пон 09 бер, 2020 21:21

xio13 написав: Завдяки безвізу ви робітників собі не знайдете, менше ніж за 10000 грн. На міс.

Тому гривня має впасти щоб цей зарплатний беспредєл нівелювати.

500-600$ на міс це багато для малокваліфікованих кадрів.



Ти сам хоть зрозумів що написав?

Це з.п., кого, алкашів в Березані?

Сам підеш на таку з.п.?

