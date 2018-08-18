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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:13
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:13
Унуноктий написав: pesikot написав: Унуноктий написав:
кажется появляется шанс купить ещё 1к во второй очереди Оранж сити за 19 000 как весной 2017 года)
Так Оранж весь раскупили
слова "вторая очередь" вам ничего не говорят?
Весь "Оранж" розкупили чи лише першу чергу? Уноноктій, ти надто часто робиш бре-бре на форумі.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:16
Первый написав:
Ааа, тоді так. Завтра кажуть долар тільки безнальний буде ходити, готівковий вже не гроші. І гривні як платіжний засіб купюрами не менше ніж 1000 грн.
Зи. Атомку білоруси добудують і всьо... війна.
Зальотні, думайте!!!
Капець який треш у людей у головах.
Не надо гиперболизировать.
Просто версии и дай Бог, что бы я ошибалась.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:21
xio13 написав:
Завдяки безвізу ви робітників собі не знайдете, менше ніж за 10000 грн. На міс.
Тому гривня має впасти щоб цей зарплатний беспредєл нівелювати.
500-600$ на міс це багато для малокваліфікованих кадрів.
Рівень зп має бути 200-300$ макс.
Ти сам хоть зрозумів що написав?
Це з.п., кого, алкашів в Березані?
Сам підеш на таку з.п.?
А дружина/теща?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:25
Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:25
flyman написав: xio13 написав:
Завдяки безвізу ви робітників собі не знайдете, менше ніж за 10000 грн. На міс.
Тому гривня має впасти щоб цей зарплатний беспредєл нівелювати.
500-600$ на міс це багато для малокваліфікованих кадрів.
Рівень зп має бути 200-300$ макс.
Ти сам хоть зрозумів що написав?
Це з.п., кого, алкашів в Березані?
Сам підеш на таку з.п.?
А дружина/теща?
Бу га га!
Два-три роки назад пересічнмй залюбки працював за таку ЗП, а сьогодні вже вже носом крутить???
Нічого, Зелений з зеКомандою покажуть вам Кузькіну мать!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:28
investorkiev написав: xio13 написав:
Завдяки безвізу ви робітників собі не знайдете, менше ніж за 10000 грн. На міс.
Тому гривня має впасти щоб цей зарплатний беспредєл нівелювати.
500-600$ на міс це багато для малокваліфікованих кадрів.
Рівень зп має бути 200-300$ макс.
Кстати, чего не говорите, что биткоин упал на 15%?
Как там ваша флешка в кармане? «Похудела» на одну однушку?
Крипта до того добре стартанула.
Я останній ефір продав па 199 місяць чи скільки там тому, і чекаю на відкуп, а він то 233 то 255, зараз 205.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:33
airmax78 написав:
Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
Осталось понять, почему это угроза?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:35
airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
Не люблю паніку, все ж таки краще коли всі багаті та успішні...
Але в кінці кінців це шанс примножити. Раз піпл хоче п...ца то дайош п..ц!!! І заборону готівкових долярів!!!! Читав що достатньо потрогати готівку заражену короною і всьо, конвульсії через 3 години..
Всім процвітання!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:44
Первый написав:
airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
Не люблю паніку, все ж таки краще коли всі багаті та успішні...
Але в кінці кінців це шанс примножити. Раз піпл хоче п...ца то дайош п..ц!!! І заборону готівкових долярів!!!! Читав що достатньо потрогати готівку заражену короною і всьо, конвульсії через 3 години..
Срібні монети, і ніякої зарази.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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