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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 314931503151315231533154>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:44

  Frant написав:Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??
І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???

Frant, я понимаю, что Вы обращались не ко мне, но я хочу сказать следующее:
1) Я не вата, но в тоже время я понимаю что кооперироватся надо со всем кто ВЫГОДЕН В ДАННЫЙ МОМЕНТ стране и это не повлечет последствий.
2) В том что сбили этот самолет повинна не страна в целом, а конкретные люди и вот с них надо спрашивать. Также как и с войной на востоке Украины. (Я принципиально не хочу обзывать аббревиатурами обыдными восточную часть Украины и вам не советую)
3) Если Украина подчерпнет для себя значительную выгоду от кооперации, то почему нет? Что плохого в том, что б построить современную АС или современный комплекс ПВО научится разрабатывать на китайских комплектующих(Вы ж понимаете что РФ свои уже не может)?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:44

  Первый написав:
airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
Не люблю паніку, все ж таки краще коли всі багаті та успішні...
Але в кінці кінців це шанс примножити. Раз піпл хоче п...ца то дайош п..ц!!! І заборону готівкових долярів!!!! Читав що достатньо потрогати готівку заражену короною і всьо, конвульсії через 3 години..

вот тут согласен с Первым.... иметь нищего и злобного соседа не хочется
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:45

  Frant написав:Дешева російська електроенергія їм не потрібна, тому що потім вона вилазить боком.

если вы про РБ, то очень сильно недооцениваете Бацьку. Он далеко не дурак и понимает что выгодно именно им.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:45

investorkiev
снова недообразованное чудо рассуждает о высоком...
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:47

  Унуноктий написав:чем дешевле нефть тем опасней становится россия

да при чем тут РФ к "их" нефти? Китаю нужна дешовая нефть для того, что б восстановится быстрее. Вот он, как основной акционер, и приказал. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:47

Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??
І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???[/quote]
Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:54

Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще будет всё интересно, завтра выступят с политическими заявлениями, до конца недели что то по экономике решат. А концу месяца всё успокоится.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:00

  artlife написав:Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.

В кризис все сваливают в более экономный сегмент.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:00

  artlife написав:Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.

вы думаете в европе не будет сворачивания рабочих мест? как раз наоборот стройбаны вернутся
Унуноктий
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