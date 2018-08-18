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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:44
Frant
Frant написав:
Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??
І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???
, я понимаю, что Вы обращались не ко мне, но я хочу сказать следующее:
1) Я не вата, но в тоже время я понимаю что кооперироватся надо со всем кто ВЫГОДЕН В ДАННЫЙ МОМЕНТ стране и это не повлечет последствий.
2) В том что сбили этот самолет повинна не страна в целом, а конкретные люди и вот с них надо спрашивать. Также как и с войной на востоке Украины. (Я принципиально не хочу обзывать аббревиатурами обыдными восточную часть Украины и вам не советую)
3) Если Украина подчерпнет для себя значительную выгоду от кооперации, то почему нет? Что плохого в том, что б построить современную АС или современный комплекс ПВО научится разрабатывать на китайских комплектующих(Вы ж понимаете что РФ свои уже не может)?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:44
Первый написав:
airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
Не люблю паніку, все ж таки краще коли всі багаті та успішні...
Але в кінці кінців це шанс примножити. Раз піпл хоче п...ца то дайош п..ц!!! І заборону готівкових долярів!!!! Читав що достатньо потрогати готівку заражену короною і всьо, конвульсії через 3 години..
вот тут согласен с Первым.... иметь нищего и злобного соседа не хочется
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:45
Frant написав:Дешева російська електроенергія їм не потрібна, тому що потім вона вилазить боком
.
если вы про РБ, то очень сильно недооцениваете Бацьку. Он далеко не дурак и понимает что выгодно именно им.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:45
investorkiev
снова недообразованное чудо рассуждает о высоком...
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:47
Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??
І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???[/quote]
Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:54
Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 22:58
Вообще будет всё интересно, завтра выступят с политическими заявлениями, до конца недели что то по экономике решат. А концу месяца всё успокоится.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:00
artlife написав:
Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.
В кризис все сваливают в более экономный сегмент.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:00
artlife написав:
Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.
вы думаете в европе не будет сворачивания рабочих мест? как раз наоборот стройбаны вернутся
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