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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31503151315231533154>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:05

  Понаехал написав:
  Frant написав:Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??
І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???

Frant, я понимаю, что Вы обращались не ко мне, но я хочу сказать следующее:
1) Я не вата, но в тоже время я понимаю что кооперироватся надо со всем кто ВЫГОДЕН В ДАННЫЙ МОМЕНТ стране и это не повлечет последствий.
2) В том что сбили этот самолет повинна не страна в целом, а конкретные люди и вот с них надо спрашивать. Также как и с войной на востоке Украины. (Я принципиально не хочу обзывать аббревиатурами обыдными восточную часть Украины и вам не советую)
3) Если Украина подчерпнет для себя значительную выгоду от кооперации, то почему нет? Что плохого в том, что б построить современную АС или современный комплекс ПВО научится разрабатывать на китайских комплектующих(Вы ж понимаете что РФ свои уже не может)?


Вот, чел уехал в Америку и мыслит прагматично. Но это не про наших патриотов.

Я так и не понял чего бояться нужно:

1) коронавирус, мы все умрем!
2) мировой кризис
3 путиннападет
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:05

  sesk написав:
  artlife написав:Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.

В кризис все сваливают в более экономный сегмент.

Покупательная способность пересичных 90% просядет сильнее, чем благополучных 10%. Экспатовский и космополитский центр это валютный актив, в отличие от гривневого массового шлака в спальниках, который являтеся гривневым товаром внутреннего потребления.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошо что кризис начался в марте, если бы как обычно в августе-сентябре было бы намного хуже. А так приток валюты ещё месяца три будет.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:07

  Унуноктий написав:
  artlife написав:Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.

вы думаете в европе не будет сворачивания рабочих мест? как раз наоборот стройбаны вернутся

Когда в Европе будет замедление и проседание, у нас будет остановка и обрушение. Стройбанам будет просто некуда возвращаться. Как бы в Европе не было плохо, тут будет хуже. Просто мы на разных этажах в пищевой пирамиде.
Востаннє редагувалось artlife в Пон 09 бер, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:08

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:
  Frant написав:Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??
І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???

Frant, я понимаю, что Вы обращались не ко мне, но я хочу сказать следующее:
1) Я не вата, но в тоже время я понимаю что кооперироватся надо со всем кто ВЫГОДЕН В ДАННЫЙ МОМЕНТ стране и это не повлечет последствий.
2) В том что сбили этот самолет повинна не страна в целом, а конкретные люди и вот с них надо спрашивать. Также как и с войной на востоке Украины. (Я принципиально не хочу обзывать аббревиатурами обыдными восточную часть Украины и вам не советую)
3) Если Украина подчерпнет для себя значительную выгоду от кооперации, то почему нет? Что плохого в том, что б построить современную АС или современный комплекс ПВО научится разрабатывать на китайских комплектующих(Вы ж понимаете что РФ свои уже не может)?


Вот, чел уехал в Америку и мыслит прагматично. Но это не про наших патриотов.

Я так и не понял чего бояться нужно:

1) коронавирус, мы все умрем!
2) мировой кризис
3 путиннападет

Путину нужно отвлечь народ чем то. Кстати удивляёт почему так мало новостей по вирусу из РФ.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:09

  investorkiev написав:Вот, чел уехал в Америку и мыслит прагматично. Но это не про наших патриотов.

Я так и не понял чего бояться нужно:

1) коронавирус, мы все умрем!
2) мировой кризис
3 путиннападет

жизнь учит так относится, но опять же.
низкая смертность сейчас обеспечивается доступом к аппаратам вентиляции легких и в целом медуслугам. Когда заболевших станет больше- это будет проблемой. В Украине и так с этим есть проблемы. Так что ваш первый пункт имеет место быть.
Мировой кризис уже начинается. Его просто не признали еще в лицо.
Путин в укрианской мифологии выступает в роли бабая или Ктулху от Говарда. Если люди в него верят- имеют право. :D
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:10

  Унуноктий написав:Путину нужно отвлечь народ чем то. Кстати удивляёт почему так мало новостей по вирусу из РФ.

Так потому же почему и из Ирана небыло. Нет тестов - нет вируса.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:11

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:Путину нужно отвлечь народ чем то. Кстати удивляёт почему так мало новостей по вирусу из РФ.

Так потому же почему и из Ирана небыло. Нет тестов - нет вируса.

А у нас вируса нет потому, что нам просто везёт? :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:14

  artlife написав:А у нас вируса нет потому, что нам просто везёт? :D

Как нет вируса? У вас в стране ОРВИ есть. Остальное вопрос диалектики.

Василиваныч достает ... и сует Петьке в ...
Вот смотри Петька у тебя ... в ... и у меня ... в ..., но есть нюанс

Диалектика....
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Акции Теслы минус 13%)
Унуноктий
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