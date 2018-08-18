Понаехал написав:

Frant написав: Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??

І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків??? Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???

, я понимаю, что Вы обращались не ко мне, но я хочу сказать следующее:1) Я не вата, но в тоже время я понимаю что кооперироватся надо со всем кто ВЫГОДЕН В ДАННЫЙ МОМЕНТ стране и это не повлечет последствий.2) В том что сбили этот самолет повинна не страна в целом, а конкретные люди и вот с них надо спрашивать. Также как и с войной на востоке Украины. (Я принципиально не хочу обзывать аббревиатурами обыдными восточную часть Украины и вам не советую)3) Если Украина подчерпнет для себя значительную выгоду от кооперации, то почему нет? Что плохого в том, что б построить современную АС или современный комплекс ПВО научится разрабатывать на китайских комплектующих(Вы ж понимаете что РФ свои уже не может)?