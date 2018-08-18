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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:05
Понаехал написав:
Frant
Frant написав:
Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??
І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???
, я понимаю, что Вы обращались не ко мне, но я хочу сказать следующее:
1) Я не вата, но в тоже время я понимаю что кооперироватся надо со всем кто ВЫГОДЕН В ДАННЫЙ МОМЕНТ стране и это не повлечет последствий.
2) В том что сбили этот самолет повинна не страна в целом, а конкретные люди и вот с них надо спрашивать. Также как и с войной на востоке Украины. (Я принципиально не хочу обзывать аббревиатурами обыдными восточную часть Украины и вам не советую)
3) Если Украина подчерпнет для себя значительную выгоду от кооперации, то почему нет? Что плохого в том, что б построить современную АС или современный комплекс ПВО научится разрабатывать на китайских комплектующих(Вы ж понимаете что РФ свои уже не может)?
Вот, чел уехал в Америку и мыслит прагматично. Но это не про наших патриотов.
Я так и не понял чего бояться нужно:
1) коронавирус, мы все умрем!
2) мировой кризис
3 путиннападет
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investorkiev
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:05
sesk написав: artlife написав:
Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.
В кризис все сваливают в более экономный сегмент.
Покупательная способность пересичных 90% просядет сильнее, чем благополучных 10%. Экспатовский и космополитский центр это валютный актив, в отличие от гривневого массового шлака в спальниках, который являтеся гривневым товаром внутреннего потребления.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:06
Хорошо что кризис начался в марте, если бы как обычно в августе-сентябре было бы намного хуже. А так приток валюты ещё месяца три будет.
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Унуноктий
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:07
Унуноктий написав: artlife написав:
Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.
вы думаете в европе не будет сворачивания рабочих мест? как раз наоборот стройбаны вернутся
Когда в Европе будет замедление и проседание, у нас будет остановка и обрушение. Стройбанам будет просто некуда возвращаться. Как бы в Европе не было плохо, тут будет хуже. Просто мы на разных этажах в пищевой пирамиде.
Востаннє редагувалось artlife
в Пон 09 бер, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:08
investorkiev написав: Понаехал написав:
Frant
Frant написав:
Убогий ватан, яка "високотехнологічна кооперація з РФ"??
І що продукувати - автомати Калашникова чи "Буки" для збиття пасажирських літаків???
, я понимаю, что Вы обращались не ко мне, но я хочу сказать следующее:
1) Я не вата, но в тоже время я понимаю что кооперироватся надо со всем кто ВЫГОДЕН В ДАННЫЙ МОМЕНТ стране и это не повлечет последствий.
2) В том что сбили этот самолет повинна не страна в целом, а конкретные люди и вот с них надо спрашивать. Также как и с войной на востоке Украины. (Я принципиально не хочу обзывать аббревиатурами обыдными восточную часть Украины и вам не советую)
3) Если Украина подчерпнет для себя значительную выгоду от кооперации, то почему нет? Что плохого в том, что б построить современную АС или современный комплекс ПВО научится разрабатывать на китайских комплектующих(Вы ж понимаете что РФ свои уже не может)?
Вот, чел уехал в Америку и мыслит прагматично. Но это не про наших патриотов.
Я так и не понял чего бояться нужно:
1) коронавирус, мы все умрем!
2) мировой кризис
3 путиннападет
Путину нужно отвлечь народ чем то. Кстати удивляёт почему так мало новостей по вирусу из РФ.
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Унуноктий
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:09
investorkiev написав:
Вот, чел уехал в Америку и мыслит прагматично. Но это не про наших патриотов.
Я так и не понял чего бояться нужно:
1) коронавирус, мы все умрем!
2) мировой кризис
3 путиннападет
жизнь учит так относится, но опять же.
низкая смертность сейчас обеспечивается доступом к аппаратам вентиляции легких и в целом медуслугам. Когда заболевших станет больше- это будет проблемой. В Украине и так с этим есть проблемы. Так что ваш первый пункт имеет место быть.
Мировой кризис уже начинается. Его просто не признали еще в лицо.
Путин в укрианской мифологии выступает в роли бабая или Ктулху от Говарда. Если люди в него верят- имеют право.
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Понаехал
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:10
Унуноктий написав:
Путину нужно отвлечь народ чем то. Кстати удивляёт почему так мало новостей по вирусу из РФ.
Так потому же почему и из Ирана небыло. Нет тестов - нет вируса.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:11
Понаехал написав: Унуноктий написав:
Путину нужно отвлечь народ чем то. Кстати удивляёт почему так мало новостей по вирусу из РФ.
Так потому же почему и из Ирана небыло. Нет тестов - нет вируса.
А у нас вируса нет потому, что нам просто везёт?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:14
artlife написав:
А у нас вируса нет потому, что нам просто везёт?
Как нет вируса? У вас в стране ОРВИ есть. Остальное вопрос диалектики.
Василиваныч достает ... и сует Петьке в ...
Вот смотри Петька у тебя ... в ... и у меня ... в ..., но есть нюанс
Диалектика....
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:22
Акции Теслы минус 13%)
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Унуноктий
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