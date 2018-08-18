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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:26
Унуноктий написав:
Акции Теслы минус 13%)
Тесла просто не успела переобуться на бензиновые двигатели. Скоро заправка будет дешевле газировки
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:26
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
чем дешевле нефть тем опасней становится россия
Когда нефть былаа по 10, от России отваливались кусками территории. Там все держится на распиле доходов от торговли углеводородами. Нет доходов - нет единства.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 09 бер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:28
airmax78 написав:
Когда нефть былаа по 10, от России отваливались кусками территории. Там все держится на распиле доходов от торговли углеводородами. Нет доходов - нет единства.
Это да. А еще есть момент для понимания 554 млрд $ - это ЗВР РФ на текущий год.
за один день только 5 крупнейших компаний США потеряли 320 млрд $.
Если начнет кочегарить - будет весело.
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Понаехал
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:30
Понаехал написав: artlife написав:
А у нас вируса нет потому, что нам просто везёт?
Как нет вируса? У вас в стране ОРВИ есть. Остальное вопрос диалектики.
Василиваныч достает ... и сует Петьке в ...
Вот смотри Петька у тебя ... в ... и у меня ... в ..., но есть нюанс
Диалектика....
У них нет тестов, а у нас - диалектика. Понятно.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:31
antey1969 написав: Унуноктий написав:
Акции Теслы минус 13%)
Тесла просто не успела переобуться на бензиновые двигатели. Скоро заправка будет дешевле газировки
Заехал в обед заправился 87м по 1.78$ за галлон. Доволен
У вас почем?
Востаннє редагувалось Понаехал
в Пон 09 бер, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:32
somilitark написав: airmax78 написав:
Прежде всего в росте зарплат до новых исторических максимумов. А недвижка по2уке - это всего лишь следствие этого.
Как считаете полтосик уже есть или надо подождать до конца недели для закрепления результатов на бумаге?
Т.е. сначала на табло обменников,а потом в прайсах на ОЛХ,а самое главное будет ли желание покупать недвижку в ньюАргентине?
Вот это уровень,такие два пика словить: 2013 и конец 2019,когда доллар был по 23,МБА просто волшебная степень,это надо так уметь,магия///
Не говорите. Это надо уметь. Лежу в ванной, вены вскрыты, пишу из последних сил.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:33
airmax78 написав: Унуноктий написав: airmax78 написав:
Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.
чем дешевле нефть тем опасней становится россия
Когда нефть былаа по 10, от России отваливались кусками территории. Там все держится на распиле доходов от торговли углеводородами. Нет доходов - нет единства.
когда нефть была по 10 начались войны: армения-азейбарджан, ингушетия-осетия, молдавия-приднестровье, таджикистан
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Унуноктий
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