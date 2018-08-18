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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3151315231533154>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:23

  Унуноктий написав:Акции Теслы минус 13%)

уну, может ну его нафик этот ЖК Фанта и погнали вместе в СПБ покупать? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:26

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:Акции Теслы минус 13%)

уну, может ну его нафик этот ЖК Фанта и погнали вместе в СПБ покупать? :)

у меня и близко нет денег для входа на СПБ)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:26

  Унуноктий написав:Акции Теслы минус 13%)

Тесла просто не успела переобуться на бензиновые двигатели. Скоро заправка будет дешевле газировки :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:26

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.

чем дешевле нефть тем опасней становится россия

Когда нефть былаа по 10, от России отваливались кусками территории. Там все держится на распиле доходов от торговли углеводородами. Нет доходов - нет единства.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 09 бер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:27

  Унуноктий написав:у меня и близко нет денег для входа на СПБ)

Стоимость будет от 35к. Если надумаешь - пиши. Я к стати не рекламирую не одного застройщика или отдел продаж. Че и как - решай сам. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:28

  airmax78 написав:Когда нефть былаа по 10, от России отваливались кусками территории. Там все держится на распиле доходов от торговли углеводородами. Нет доходов - нет единства.

Это да. А еще есть момент для понимания 554 млрд $ - это ЗВР РФ на текущий год.
за один день только 5 крупнейших компаний США потеряли 320 млрд $.
Если начнет кочегарить - будет весело. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:30

  Понаехал написав:
  artlife написав:А у нас вируса нет потому, что нам просто везёт? :D

Как нет вируса? У вас в стране ОРВИ есть. Остальное вопрос диалектики.

Василиваныч достает ... и сует Петьке в ...
Вот смотри Петька у тебя ... в ... и у меня ... в ..., но есть нюанс

Диалектика....


У них нет тестов, а у нас - диалектика. Понятно. :D
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:31

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Акции Теслы минус 13%)

Тесла просто не успела переобуться на бензиновые двигатели. Скоро заправка будет дешевле газировки :wink:

Заехал в обед заправился 87м по 1.78$ за галлон. Доволен :oops:
У вас почем?
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 09 бер, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:32

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Прежде всего в росте зарплат до новых исторических максимумов. А недвижка по2уке - это всего лишь следствие этого.

Как считаете полтосик уже есть или надо подождать до конца недели для закрепления результатов на бумаге?
Т.е. сначала на табло обменников,а потом в прайсах на ОЛХ,а самое главное будет ли желание покупать недвижку в ньюАргентине?

Вот это уровень,такие два пика словить: 2013 и конец 2019,когда доллар был по 23,МБА просто волшебная степень,это надо так уметь,магия///

Не говорите. Это надо уметь. Лежу в ванной, вены вскрыты, пишу из последних сил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:33

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Да, как-то АЭС там вообще непонятно к чему. Я бы еще понял версию про Северный Поток 2 - что, типа, вот достроят - и ПЦ нам - войдут танки в Черниговскую область. Но его американцы (спасибо им большое) тормознули. Теперь молимся, чтобы нефть упала до 20 и можно будет на время об угрозе с Востока забыть.

чем дешевле нефть тем опасней становится россия

Когда нефть былаа по 10, от России отваливались кусками территории. Там все держится на распиле доходов от торговли углеводородами. Нет доходов - нет единства.

когда нефть была по 10 начались войны: армения-азейбарджан, ингушетия-осетия, молдавия-приднестровье, таджикистан
Унуноктий
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