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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31523153315431553156>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:36

  Понаехал написав:
  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Акции Теслы минус 13%)

Тесла просто не успела переобуться на бензиновые двигатели. Скоро заправка будет дешевле газировки :wink:

Заехал в обед заправился 87м по 1.78$ за галлон. Доволен :oops:
У вас почем?

Вот только что объехал все заправки. 87го не нашел. Беда-печаль...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:38

  Унуноктий написав:когда нефть была по 10 начались войны: армения-азейбарджан, ингушетия-осетия, молдавия-приднестровье, таджикистан

Нефть была по 10 в 1998-м.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:38

  antey1969 написав:Вот только что объехал все заправки. 87го не нашел. Беда-печаль...

эм... сорри. я просто в Украине не водил... только в США.
На ваш это А-92
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:39

  hxbbgaf написав:Нефть была по 10 в 1998-м.

Хреновый год был... Мы в него в Украину как раз вернулись. В Киеве было легче семью прокормить, чем в Москве.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:40

  artlife написав:
  sesk написав:
  artlife написав:Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.

В кризис все сваливают в более экономный сегмент.

Покупательная способность пересичных 90% просядет сильнее, чем благополучных 10%. Экспатовский и космополитский центр это валютный актив, в отличие от гривневого массового шлака в спальниках, который являтеся гривневым товаром внутреннего потребления.

Благополучные ваще свалят. Что им тут ловить в отсутствии производства и бабла?
А из трёхи будут переезжать(ПОКУПАТЬ) в двуху, ИЗ ЦЕНТРА НА МАССИВЫ и т.д.
Как пример, большие дома в пригороде после кризисов 2008. 2015. Щас даже по сеьестоимости их не продашь.
Востаннє редагувалось sesk в Пон 09 бер, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:41

  hxbbgaf написав:
  Унуноктий написав:когда нефть была по 10 начались войны: армения-азейбарджан, ингушетия-осетия, молдавия-приднестровье, таджикистан

Нефть была по 10 в 1998-м.

и что отпало от РФ в 1998 году?)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:43

  Унуноктий написав:и что отпало от РФ в 1998 году?)

отпало немного в 1999м в РФ, а приросло в 2000м
хорошо помню это...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:44

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:и что отпало от РФ в 1998 году?)

отпало немного в 1999м в РФ, а приросло в 2000м
хорошо помню это...

а что приросло в 2000?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:46

  Унуноктий написав:а что приросло в 2000?

Чечьня сперва вошла на территорию Дагестана(там были им не рады), а потом проиграла и потеряла свои права, полученные после первой войны.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может ошибаюсь я, но на кризис это не похоже. Скоре паника которую успокоят за две недели.
Унуноктий
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