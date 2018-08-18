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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:36
Понаехал написав: antey1969 написав: Унуноктий написав:
Акции Теслы минус 13%)
Тесла просто не успела переобуться на бензиновые двигатели. Скоро заправка будет дешевле газировки
Заехал в обед заправился 87м по 1.78$ за галлон. Доволен
У вас почем?
Вот только что объехал все заправки. 87го не нашел. Беда-печаль...
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:38
Унуноктий написав:
когда нефть была по 10 начались войны: армения-азейбарджан, ингушетия-осетия, молдавия-приднестровье, таджикистан
Нефть была по 10 в 1998-м.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:38
antey1969 написав:
Вот только что объехал все заправки. 87го не нашел. Беда-печаль...
эм... сорри. я просто в Украине не водил... только в США.
На ваш это А-92
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:39
hxbbgaf написав:
Нефть была по 10 в 1998-м.
Хреновый год был... Мы в него в Украину как раз вернулись. В Киеве было легче семью прокормить, чем в Москве.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:40
artlife написав: sesk написав: artlife написав:
Думаю, центр па 3 куе будет более стойким к просадке в отличие от шлака и муравейников на пустырях, которые в условиях сворачивания рабочих мест и оттока рабочей силы будут просто никому не нужны.
В кризис все сваливают в более экономный сегмент.
Покупательная способность пересичных 90% просядет сильнее, чем благополучных 10%. Экспатовский и космополитский центр это валютный актив, в отличие от гривневого массового шлака в спальниках, который являтеся гривневым товаром внутреннего потребления.
Благополучные ваще свалят. Что им тут ловить в отсутствии производства и бабла?
А из трёхи будут переезжать(ПОКУПАТЬ) в двуху, ИЗ ЦЕНТРА НА МАССИВЫ и т.д.
Как пример, большие дома в пригороде после кризисов 2008. 2015. Щас даже по сеьестоимости их не продашь.
Востаннє редагувалось sesk
в Пон 09 бер, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:41
hxbbgaf написав: Унуноктий написав:
когда нефть была по 10 начались войны: армения-азейбарджан, ингушетия-осетия, молдавия-приднестровье, таджикистан
Нефть была по 10 в 1998-м.
и что отпало от РФ в 1998 году?)
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:43
Унуноктий написав:
и что отпало от РФ в 1998 году?)
отпало немного в 1999м в РФ, а приросло в 2000м
хорошо помню это...
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:44
Понаехал написав: Унуноктий написав:
и что отпало от РФ в 1998 году?)
отпало немного в 1999м в РФ, а приросло в 2000м
хорошо помню это...
а что приросло в 2000?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:46
Унуноктий написав:
а что приросло в 2000?
Чечьня сперва вошла на территорию Дагестана(там были им не рады), а потом проиграла и потеряла свои права, полученные после первой войны.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:49
Может ошибаюсь я, но на кризис это не похоже. Скоре паника которую успокоят за две недели.
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