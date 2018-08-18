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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3153315431553156>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:50

  Унуноктий написав:Может ошибаюсь я, но на кризис это не похоже. Скоре паника которую успокоят за две недели.

тут еще новостей подвезли
https://www.cnbc.com/2020/03/09/collins-gaetz-had-contact-with-trump-before-coronavirus-self-quarantine.html

понимаешь чем это черевато?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:52

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:чем дешевле нефть тем опасней становится россия

Когда нефть былаа по 10, от России отваливались кусками территории. Там все держится на распиле доходов от торговли углеводородами. Нет доходов - нет единства.

когда нефть была по 10 начались войны: армения-азейбарджан, ингушетия-осетия, молдавия-приднестровье, таджикистан

Это все последствия развала СССР, который как раз и добили цены на нефть. Надеюсь, в этот раз они убьют имперские амбиции неоСССРа.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:52

  sesk написав:Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.


Ватнік, поцікався рівнем життя населення окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей.
Там неначе спостерігається бурний розквіт індустрії???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:54

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:Может ошибаюсь я, но на кризис это не похоже. Скоре паника которую успокоят за две недели.

тут еще новостей подвезли
https://www.cnbc.com/2020/03/09/collins-gaetz-had-contact-with-trump-before-coronavirus-self-quarantine.html

понимаешь чем это черевато?

ну вот всё будет о через 14 дней и на позитиве отрастём)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:55

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Когда нефть былаа по 10, от России отваливались кусками территории. Там все держится на распиле доходов от торговли углеводородами. Нет доходов - нет единства.

когда нефть была по 10 начались войны: армения-азейбарджан, ингушетия-осетия, молдавия-приднестровье, таджикистан

Это все последствия развала СССР, который как раз и добили цены на нефть. Надеюсь, в этот раз они убьют имперские амбиции неоСССРа.

1) россия готова к падению цен
2) какой ценой для соседей это произойдёт
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:58

  Унуноктий написав:Может ошибаюсь я, но на кризис это не похоже. Скоре паника которую успокоят за две недели.

А может все уйдут на каратин
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:01

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос?

дешевая нефть всегда было хорошо для экономики
или парадигма уже поменялась?

зы: напомните цену нефти летом 2008...)


Я в курсе, но сейчас все ждут "что-то особенного".
Обвалится только нефть - 3 раза ура!
Но я так не думаю. Кроме Украины везде экономика перегрета и огромные излишки ликвидности, то есть - бабло некуда девать. А раз такое дело, то по сценарию его собирают, если этого не будет и не придумают чего нового, то пойдет рост цен там, где его избегают, а это подорвет доверие к мировой резервной валюте, то есть, это ставит под угрозу беспоследственно увеличивать федеральный долг.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:07

  Frant написав:
  sesk написав:Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.


Ватнік, поцікався рівнем життя населення окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей.
Там неначе спостерігається бурний розквіт індустрії???

Никакой кооперации не было даже в период, когда мы с русскими в десна целовались, продлевали им аренду базы и ставили их гражданина Министром Обороны. Они покупали исключительно то, чего сами не могли произвести и параллельно создавали эти производства у себя. Незря первое что они сделали, после захвата Луганска - вывезли оттуда все стратегические оборонные предприятия.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:28

Та да, судьбой Стирола всем ватникам бы поинтересоваться. Предприятие не работает и, похоже, уже разграблено и вывезено оккупантом в рашистию. Как и Моторсич в Снежном, там точно стратегическое производство вывезено в рашку.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:47

Это все последствия развала СССР, который как раз и добили цены на нефть. Надеюсь, в этот раз они убьют имперские амбиции неоСССРа.[/quote]
В Китае ваще нефть не добывали, а закатали своих "активистов" в асфальт на площади Тяньаньмень в 1989 г8оду. Это маскальская элита рвалась в капитализм, ну и украинская тоже.
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