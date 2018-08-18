Додано: Вів 10 бер, 2020 00:01

Прохожий написав: rjkz написав: Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос? Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос?

дешевая нефть всегда было хорошо для экономики

или парадигма уже поменялась?



зы: напомните цену нефти летом 2008...) дешевая нефть всегда было хорошо для экономикиили парадигма уже поменялась?зы: напомните цену нефти летом 2008...)

Я в курсе, но сейчас все ждут "что-то особенного".Обвалится только нефть - 3 раза ура!Но я так не думаю. Кроме Украины везде экономика перегрета и огромные излишки ликвидности, то есть - бабло некуда девать. А раз такое дело, то по сценарию его собирают, если этого не будет и не придумают чего нового, то пойдет рост цен там, где его избегают, а это подорвет доверие к мировой резервной валюте, то есть, это ставит под угрозу беспоследственно увеличивать федеральный долг.