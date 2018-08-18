Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Ну вот нефть обвалилась. С одной стороны вроде как хорошо, но не показатель-ли это, что мировая экономика идет вразнос?
дешевая нефть всегда было хорошо для экономики или парадигма уже поменялась?
зы: напомните цену нефти летом 2008...)
Я в курсе, но сейчас все ждут "что-то особенного". Обвалится только нефть - 3 раза ура! Но я так не думаю. Кроме Украины везде экономика перегрета и огромные излишки ликвидности, то есть - бабло некуда девать. А раз такое дело, то по сценарию его собирают, если этого не будет и не придумают чего нового, то пойдет рост цен там, где его избегают, а это подорвет доверие к мировой резервной валюте, то есть, это ставит под угрозу беспоследственно увеличивать федеральный долг.
sesk написав:Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.
Ватнік, поцікався рівнем життя населення окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей. Там неначе спостерігається бурний розквіт індустрії???
Никакой кооперации не было даже в период, когда мы с русскими в десна целовались, продлевали им аренду базы и ставили их гражданина Министром Обороны. Они покупали исключительно то, чего сами не могли произвести и параллельно создавали эти производства у себя. Незря первое что они сделали, после захвата Луганска - вывезли оттуда все стратегические оборонные предприятия.
Та да, судьбой Стирола всем ватникам бы поинтересоваться. Предприятие не работает и, похоже, уже разграблено и вывезено оккупантом в рашистию. Как и Моторсич в Снежном, там точно стратегическое производство вывезено в рашку.
Это все последствия развала СССР, который как раз и добили цены на нефть. Надеюсь, в этот раз они убьют имперские амбиции неоСССРа.[/quote] В Китае ваще нефть не добывали, а закатали своих "активистов" в асфальт на площади Тяньаньмень в 1989 г8оду. Это маскальская элита рвалась в капитализм, ну и украинская тоже.