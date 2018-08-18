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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:48
Frant написав: sesk написав:
Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.
Ватнік, поцікався рівнем життя населення окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей.
Там неначе спостерігається бурний розквіт індустрії???
Все движуха началась в результате государственного переворота в Киеве, который ты майдаун поддержал.
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