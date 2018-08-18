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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:07
Frant написав: sesk написав:
Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.
Ватнік, поцікався рівнем життя населення окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей.
Там неначе спостерігається бурний розквіт індустрії???
Никакой кооперации не было даже в период, когда мы с русскими в десна целовались, продлевали им аренду базы и ставили их гражданина Министром Обороны. Они покупали исключительно то, чего сами не могли произвести и параллельно создавали эти производства у себя. Незря первое что они сделали, после захвата Луганска - вывезли оттуда все стратегические оборонные предприятия.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 00:28
Та да, судьбой Стирола всем ватникам бы поинтересоваться. Предприятие не работает и, похоже, уже разграблено и вывезено оккупантом в рашистию. Как и Моторсич в Снежном, там точно стратегическое производство вывезено в рашку.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:16
Ну что, Серж, начинайте потихоньку присматриваться к НЛ.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:27
airmax78 написав:Ну что, Серж, начинайте потихоньку присматриваться к НЛ.
100 квадратів за 50 куе?
Треба й собі подивитися
Всім процвітання!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:46
airmax78 написав:
Ну что, Серж, начинайте потихоньку присматриваться к НЛ.
Під вмілим керуванням "слук уроту" ікономіка швидко покотиться наверх!
І нерухомість за рік подорожчає вдвічі!
Чекаємо(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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