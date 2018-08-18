Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sesk написав:Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.
Ватнік, поцікався рівнем життя населення окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей. Там неначе спостерігається бурний розквіт індустрії???
Никакой кооперации не было даже в период, когда мы с русскими в десна целовались, продлевали им аренду базы и ставили их гражданина Министром Обороны. Они покупали исключительно то, чего сами не могли произвести и параллельно создавали эти производства у себя. Незря первое что они сделали, после захвата Луганска - вывезли оттуда все стратегические оборонные предприятия.
Та да, судьбой Стирола всем ватникам бы поинтересоваться. Предприятие не работает и, похоже, уже разграблено и вывезено оккупантом в рашистию. Как и Моторсич в Снежном, там точно стратегическое производство вывезено в рашку.