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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3151315231533154

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:07

  Frant написав:
  sesk написав:Майданосккакун старый, ты бы хотя бы поинтересовался судьбой Южмаша или Моторсичи.


Ватнік, поцікався рівнем життя населення окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей.
Там неначе спостерігається бурний розквіт індустрії???

Никакой кооперации не было даже в период, когда мы с русскими в десна целовались, продлевали им аренду базы и ставили их гражданина Министром Обороны. Они покупали исключительно то, чего сами не могли произвести и параллельно создавали эти производства у себя. Незря первое что они сделали, после захвата Луганска - вывезли оттуда все стратегические оборонные предприятия.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:28

Та да, судьбой Стирола всем ватникам бы поинтересоваться. Предприятие не работает и, похоже, уже разграблено и вывезено оккупантом в рашистию. Как и Моторсич в Снежном, там точно стратегическое производство вывезено в рашку.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:16

Ну что, Серж, начинайте потихоньку присматриваться к НЛ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Ну что, Серж, начинайте потихоньку присматриваться к НЛ.
100 квадратів за 50 куе?

Треба й собі подивитися
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:46

  airmax78 написав:Ну что, Серж, начинайте потихоньку присматриваться к НЛ.

Під вмілим керуванням "слук уроту" ікономіка швидко покотиться наверх!
І нерухомість за рік подорожчає вдвічі!

Чекаємо(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Ну что, Серж, начинайте потихоньку присматриваться к НЛ.
Кстати да, и себе посмотрю.

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из жизни Понаеха https://www.facebook.com/10000129784379 ... 127001088/

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:00

  Первый написав:
airmax78 написав:Ну что, Серж, начинайте потихоньку присматриваться к НЛ.
100 квадратів за 50 куе?

Треба й собі подивитися
оно вам надо? Жить что ли негде?. Оставьте мне. Свой полтосик потратьте на создание новых рабочих мест в стране. Не накручивай а цену
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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