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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:07
Никакой кооперации не было даже в период, когда мы с русскими в десна целовались, продлевали им аренду базы и ставили их гражданина Министром Обороны. Они покупали исключительно то, чего сами не могли произвести и параллельно создавали эти производства у себя. Незря первое что они сделали, после захвата Луганска - вывезли оттуда все стратегические оборонные предприятия.
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:28
Та да, судьбой Стирола всем ватникам бы поинтересоваться. Предприятие не работает и, похоже, уже разграблено и вывезено оккупантом в рашистию. Как и Моторсич в Снежном, там точно стратегическое производство вывезено в рашку.
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
100 квадратів за 50 куе?
Треба й собі подивитися
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати да, и себе посмотрю.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Из жизни Понаеха
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:00
оно вам надо? Жить что ли негде?. Оставьте мне. Свой полтосик потратьте на создание новых рабочих мест в стране. Не накручивай а цену
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:41
И я за 50куе прикупил бы 100метров в НЛ....
Спрос как видим ажиотажный, даже на фоне мирового кризиса и резкого падения биткоина
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:48
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:05
Почему 100 квадратов? 2 комнаты по 20 квадратов, одна 15, кухня 12, два санузла по 4, коридор 5 квадратов и 2 неостекленных лоджии по 2м (коэффициент 0.5). Грубо - 80 квадратных метров - идеальная треха с правильными комнатами квадратной или чуть вытянутой прямоугольной формы. За 50куе при курсе 100 - это 62500 грн. за метр. - сегодняшняя цена в гривнах.
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