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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3152315331543155

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 79
Вже навіть перевищили
42%
33
Приблизно на рівні 2013
18%
14
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:19

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Спрос как видим ажиотажный...

на банковские ячейки


Лучшая банковская ячейка- однушка у метро.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:22

investorkiev рокета :) https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovyy-b ... 5;promoted
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:37

  Васенька написав:investorkiev рокета :) https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovyy-b ... 5;promoted

Это бинба. Подтягивай 10-15 депутатов из фракции, только толковых ребят с деньгами - выкупим эту маслобойку вскладчину и будем рубить на ней бабулеты.
Только отправь туда кого-то уже - чтобы проследил чтобы письменные столы не с3.14здили.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:43

  Васенька написав:investorkiev рокета :) https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovyy-b ... 5;promoted


В чем подвох?
investorkiev
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