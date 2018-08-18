Лучшая банковская ячейка- однушка у метро.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:19
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:22
investorkiev рокета
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:37
Это бинба. Подтягивай 10-15 депутатов из фракции, только толковых ребят с деньгами - выкупим эту маслобойку вскладчину и будем рубить на ней бабулеты.
Только отправь туда кого-то уже - чтобы проследил чтобы письменные столы не с3.14здили.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:43
В чем подвох?
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