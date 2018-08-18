Лучшая банковская ячейка- однушка у метро.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:19
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:22
investorkiev рокета
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:37
Это бинба. Подтягивай 10-15 депутатов из фракции, только толковых ребят с деньгами - выкупим эту маслобойку вскладчину и будем рубить на ней бабулеты.
Только отправь туда кого-то уже - чтобы проследил чтобы письменные столы не с3.14здили.
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:43
В чем подвох?
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:04
Лохвица, Лохвицкий район
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:08
продавці спішать на РОКету
тікають з України
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:25
Здания постройки 1860-1880г.г.
Масло с него только на олифу или куда еще несертифицированное пойдет
Оборудование может быть в состоянии "на лом"
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:47
Питання до знатоків про раціональні дії на випадок потенційного обвалу КРНЖ, є кредитна однушка Евріка, друга черга на стадії внутрішніх робіт, є варіанти: 1) закриття іпотеки зараз та преуступка, із в р-ні 25-30% доларовим профітом, потім відкуп київських м2 на якихось низах , або 2) чекати девалу грн. на зеленому заборі, а потім вигідно закрити грн. іпотеку?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я бы склонился к варианту 1.
Девал будет неизвестно как быстро и на сколько и когда он случится, то не факт что ее можно будет продать за хорошие деньги чтобы был вообще какой-то профит в $.
Так что 25% в $ "в руках" лучше чем неизвесто что "в небе".
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:57
Если верите, что вторую очередь сдадут в обозримом будущем, то ждать с зеленым налом на заборе, продать с документами или сдать в аренду и с арендных платежей гасить кредит. Если не верите, то сливать, а кредит переоформлять на покупателя или закрывать имея задаток на руках.
Сейчас есть сомнения, что 14, 18 дома сдадут, а не сделают заложниками войны, поэтому цены на них значительно ниже, чем на сданное.
PS Банк сделал скидку на ипотечные платежи по домам с задержкой, как обещал? Какая сейчас ставка? 5%?
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