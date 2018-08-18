Додано: Вів 10 бер, 2020 12:47

Питання до знатоків про раціональні дії на випадок потенційного обвалу КРНЖ, є кредитна однушка Евріка, друга черга на стадії внутрішніх робіт, є варіанти: 1) закриття іпотеки зараз та преуступка, із в р-ні 25-30% доларовим профітом, потім відкуп київських м2 на якихось низах , або 2) чекати девалу грн. на зеленому заборі, а потім вигідно закрити грн. іпотеку?

якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані