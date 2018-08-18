В удачном варианте через несколько месяцев профит может быть 50%.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Добавлю. Представим, что курс на уровне год назад. 28. Цены могут откатиться на уровень год назад, а могут и не откатиться - жирок после 14-16 накапливается. Даже отката на уровень прошлого года недостаточно для получения профита, а убытки от того, что кредит закрыт по 25, а не по 28 будут более ощутимыми.
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:12
переоформлення кредиту не пам'ятаю такого варіанту в договорі, але ключове, що є клієнт на переуступку, тому задумався над закриттям іпотеки, але взагалі-то був початковий "хитрий план" -> закрити кредит на девалові грн.
ставка була 10%, зараз 5%, також Аркада розглядує відміну 5% за переуступку
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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