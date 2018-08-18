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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:59
foxluck написав:
Так что 25% в $ "в руках" лучше чем неизвесто что "в небе".
В удачном варианте через несколько месяцев профит может быть 50%.
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Vlad442
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:03
TylerTruman_ написав:
потім відкуп київських м2 на якихось низах
Добавлю. Представим, что курс на уровне год назад. 28. Цены могут откатиться на уровень год назад, а могут и не откатиться - жирок после 14-16 накапливается. Даже отката на уровень прошлого года недостаточно для получения профита, а убытки от того, что кредит закрыт по 25, а не по 28 будут более ощутимыми.
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Vlad442
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:10
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red4536
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:12
Vlad442 написав: TylerTruman_ написав:
Питання до знатоків про раціональні дії на випадок потенційного обвалу КРНЖ, є кредитна однушка Евріка, друга черга на стадії внутрішніх робіт, є варіанти: 1) закриття іпотеки зараз та преуступка, із в р-ні 25-30% доларовим профітом, потім відкуп київських м2 на якихось низах , або 2) чекати девалу грн. на зеленому заборі, а потім вигідно закрити грн. іпотеку?
Если верите, что вторую очередь сдадут в обозримом будущем, то ждать с зеленым налом на заборе, продать с документами или сдать в аренду и с арендных платежей гасить кредит. Если не верите, то сливать, а кредит переоформлять на покупателя или закрывать имея задаток на руках.
Сейчас есть сомнения, что 14, 18 дома сдадут, а не сделают заложниками войны, поэтому цены на них значительно ниже, чем на сданное.
PS Банк сделал скидку на ипотечные платежи по домам с задержкой, как обещал? Какая сейчас ставка? 5%?
переоформлення кредиту не пам'ятаю такого варіанту в договорі, але ключове, що є клієнт на переуступку, тому задумався над закриттям іпотеки, але взагалі-то був початковий "хитрий план" -> закрити кредит на девалові грн.
ставка була 10%, зараз 5%, також Аркада розглядує відміну 5% за переуступку
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:01
Плавний курс на девальвацію грн запущений.
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xio13
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:27
investorkiev написав:
И я за 50куе прикупил бы 100метров в НЛ....
Спрос как видим ажиотажный, даже на фоне мирового кризиса и резкого падения биткоина
А я б кавалірку біля синьої гілки метри за 1 Фонд
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flyman
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