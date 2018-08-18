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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:26
Прохожий написав: TylerTruman_ написав:
але взагалі-то був початковий "хитрий план" -> закрити кредит на девалові грн
а пришлось "хитроплановому" платить подорожавшей гривной...
а по самому вопросу, если уверены в сдаче дома в эксплуатацию макс до конца года то не продавать, если нет то срочно в продажуесли уверены в скором девале(курс овер 30) то срочно в продажу
по другому варіанту, цікавим був би % девалу грн. як мінімум в 2 рази більший, чим % просадки вартості м2 в економі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:32
airmax78 написав:
Уже профит от сегодняшней паники - уломал Застройщика продать мне кладовочку с дисконтом в ... 43%. В деньгах - копейки, мелочь, но все равно приятно.
в подвале или на этаже ?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:33
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:35
Alex6 написав: airmax78 написав:
Уже профит от сегодняшней паники - уломал Застройщика продать мне кладовочку с дисконтом в ... 43%. В деньгах - копейки, мелочь, но все равно приятно.
в подвале или на этаже ?
В паркинге. На этаже она мне не нужна. Там прежде всего колеса будут лежать, возможно какие-то габаритные вещи, велосипеды. Удобнее чтобы оно все в паркинге, поближе к машине было.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38
airmax78 написав:
В паркинге. На этаже она мне не нужна. Там прежде всего колеса будут лежать, возможно какие-то габаритные вещи, велосипеды. Удобнее чтобы оно все в паркинге, поближе к машине было.
если паркинг не соеденен с домом - нафиг надо. Разницу ощутил когда начал кредо орендовать со свои гаражам на первом этаже. Намного удобнее
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40
Там не о чем говорить. Кладовка в паркинге в центре Киева, с нормально оформленным правом собственности по цене 770 баксов за метр. Грех не купить. Еще, правда, долларов 500-700 придется вкинуть в доведение ее до ума, зато на выходе будет супер-кладовка.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:42
Понаехал написав: airmax78 написав:
В паркинге. На этаже она мне не нужна. Там прежде всего колеса будут лежать, возможно какие-то габаритные вещи, велосипеды. Удобнее чтобы оно все в паркинге, поближе к машине было.
если паркинг не соеденен с домом - нафиг надо. Разницу ощутил когда начал кредо орендовать со свои гаражам на первом этаже. Намного удобнее
Если бы паркинг не был частью дома и туда не опускались бы оба лифта - я бы квартиру и паркоместа в таком доме не покупал.
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