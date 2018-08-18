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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3155315631573158>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:26

  Прохожий написав:
  TylerTruman_ написав:але взагалі-то був початковий "хитрий план" -> закрити кредит на девалові грн

а пришлось "хитроплановому" платить подорожавшей гривной...

а по самому вопросу, если уверены в сдаче дома в эксплуатацию макс до конца года то не продавать, если нет то срочно в продажу
если уверены в скором девале(курс овер 30) то срочно в продажу

по другому варіанту, цікавим був би % девалу грн. як мінімум в 2 рази більший, чим % просадки вартості м2 в економі :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:28

  airmax78 написав:Уже профит от сегодняшней паники - уломал Застройщика продать мне кладовочку с дисконтом в ... 43%. В деньгах - копейки, мелочь, но все равно приятно.

тарять агресивно, на хаях, правильно :wink: :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:32

  airmax78 написав:Уже профит от сегодняшней паники - уломал Застройщика продать мне кладовочку с дисконтом в ... 43%. В деньгах - копейки, мелочь, но все равно приятно.



в подвале или на этаже ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:33

  Унуноктий написав:Из жизни Понаеха https://www.facebook.com/10000129784379 ... 127001088/

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Ты это... пойми. Техас- он как Кавказ. Ванлав:)
Если ты с Техаса- это показатель. Человек патриот так поступает:
https://www.odditycentral.com/news/soldier-pays-200-to-have-us-dirt-shipped-to-italy-so-his-son-could-be-born-on-texas-soil.html
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:35

  Alex6 написав:
  airmax78 написав:Уже профит от сегодняшней паники - уломал Застройщика продать мне кладовочку с дисконтом в ... 43%. В деньгах - копейки, мелочь, но все равно приятно.



в подвале или на этаже ?

В паркинге. На этаже она мне не нужна. Там прежде всего колеса будут лежать, возможно какие-то габаритные вещи, велосипеды. Удобнее чтобы оно все в паркинге, поближе к машине было.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38

  airmax78 написав:В паркинге. На этаже она мне не нужна. Там прежде всего колеса будут лежать, возможно какие-то габаритные вещи, велосипеды. Удобнее чтобы оно все в паркинге, поближе к машине было.

если паркинг не соеденен с домом - нафиг надо. Разницу ощутил когда начал кредо орендовать со свои гаражам на первом этаже. Намного удобнее
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Уже профит от сегодняшней паники - уломал Застройщика продать мне кладовочку с дисконтом в ... 43%. В деньгах - копейки, мелочь, но все равно приятно.

тарять агресивно, на хаях, правильно :wink: :mrgreen:

Там не о чем говорить. Кладовка в паркинге в центре Киева, с нормально оформленным правом собственности по цене 770 баксов за метр. Грех не купить. Еще, правда, долларов 500-700 придется вкинуть в доведение ее до ума, зато на выходе будет супер-кладовка.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:42

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:В паркинге. На этаже она мне не нужна. Там прежде всего колеса будут лежать, возможно какие-то габаритные вещи, велосипеды. Удобнее чтобы оно все в паркинге, поближе к машине было.

если паркинг не соеденен с домом - нафиг надо. Разницу ощутил когда начал кредо орендовать со свои гаражам на первом этаже. Намного удобнее

Если бы паркинг не был частью дома и туда не опускались бы оба лифта - я бы квартиру и паркоместа в таком доме не покупал.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:45

  airmax78 написав:Если бы паркинг не был частью дома и туда не опускались бы оба лифта - я бы квартиру и паркоместа в таком доме не покупал.

правильно :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://strana.ua/news/254030-bohdan-vp ... estvo.html

Как только у человека появляются деньги, он в первую очередь покуПает Киевский бетон.
У экс-главы ОП Богдана в декларации 10 недостроенных квартир и пяток достроенных. Что это? Купил стояк в Тетрисе?
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