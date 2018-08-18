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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:03
investorkiev написав:
https://strana.ua/news/254030-bohdan-vpervye-raskryl-vse-svoe-nemaloe-imushchestvo.html
Как только у человека появляются деньги, он в первую очередь покуПает Киевский бетон.
У экс-главы ОП Богдана в декларации 10 недостроенных квартир и пяток достроенных. Что это? Купил стояк в Тетрисе?
В Чикаге, Нью-Йорке или Резиденте скорее. Зачем ему конкурентов подкармливать?
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