тарять агресивно, на хаях, правильно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:28
тарять агресивно, на хаях, правильно
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:32
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:35
В паркинге. На этаже она мне не нужна. Там прежде всего колеса будут лежать, возможно какие-то габаритные вещи, велосипеды. Удобнее чтобы оно все в паркинге, поближе к машине было.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:38
если паркинг не соеденен с домом - нафиг надо. Разницу ощутил когда начал кредо орендовать со свои гаражам на первом этаже. Намного удобнее
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40
Там не о чем говорить. Кладовка в паркинге в центре Киева, с нормально оформленным правом собственности по цене 770 баксов за метр. Грех не купить. Еще, правда, долларов 500-700 придется вкинуть в доведение ее до ума, зато на выходе будет супер-кладовка.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:42
Если бы паркинг не был частью дома и туда не опускались бы оба лифта - я бы квартиру и паркоместа в таком доме не покупал.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:45
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как только у человека появляются деньги, он в первую очередь покуПает Киевский бетон.
У экс-главы ОП Богдана в декларации 10 недостроенных квартир и пяток достроенных. Что это? Купил стояк в Тетрисе?
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:03
В Чикаге, Нью-Йорке или Резиденте скорее. Зачем ему конкурентов подкармливать?
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:43
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бл......
Ну як так. Ну як так можна. Тільки вранці домовилися що давим до Па 500 в новолипках так Ви Па 770 конуру, яку повинні у навантаження до хати, Па 770 за метр купили....
Просто капець:-(
Всім процвітання!
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