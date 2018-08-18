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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:56
Первый написав: airmax78 написав:
Там не о чем говорить. Кладовка в паркинге в центре Киева, с нормально оформленным правом собственности по цене 770 баксов за метр. Грех не купить. Еще, правда, долларов 500-700 придется вкинуть в доведение ее до ума, зато на выходе будет супер-кладовка.
Бл......
Ну як так. Ну як так можна. Тільки вранці домовилися що давим до Па 500 в новолипках так Ви Па 770 конуру, яку повинні у навантаження до хати, Па 770 за метр купили....
Просто капець:-(
Ну так уже утром дохлая кошка мировой экономики в последний раз подскочила и я вместе с ней. А хитрый застройщик "тарит на хаях"(с). Через год кому-нибудь подарю в нагрузку к хате.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:42
airmax78 написав:
Кладовка в паркинге в центре Киева, с нормально оформленным правом собственности по цене 770 баксов за метр. Грех не купить. Еще, правда, долларов 500-700 придется вкинуть в доведение ее до ума, зато на выходе будет супер-кладовка.
сколько м2 если не секрет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:46
investorkiev написав:
Если будут покупатели, Макс, через год все умрут от вируса...
ЗЫ: а биток продолжает падение, -20% за месяц, -10% за неделю. Как то стремно всю недвижимость променять на битки на флешке. Которую кстати из кармана могут гопники вытащить...
Доречі, ви вже зацікавились бтс. Розуміння можливо прийде до Вас.
Флешка не грає ролі, головне seed (24 слова), флешка з пін кодом, після 3 спроб просто стирається все. Для біткоіна абсолютно нормальне падіння на 70-80% від ATH, виросло за рік в 4 рази, скоректувалось, далі помурижить ще пару міс, а після халвінгу десь восени нові вершини.
grayscale bitcoin trust почитайте в неті хто вони і які прибутки
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:46
airmax78 написав: investorkiev написав:
https://strana.ua/news/254030-bohdan-vpervye-raskryl-vse-svoe-nemaloe-imushchestvo.html
Как только у человека появляются деньги, он в первую очередь покуПает Киевский бетон.У экс-главы ОП Богдана в декларации 10 недостроенных квартир и пяток достроенных. Что это? Купил
стояк в Тетрисе?
В Чикаге, Нью-Йорке или Резиденте скорее. Зачем ему конкурентов подкармливать?
купил андрейилибогдан? реали?
это откаты от застройщиков
кстати у его сына еще больше квартир. наверное тоже "купил"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:50
airmax78 написав: Первый написав:
airmax78 написав:Там не о чем говорить. Кладовка в паркинге в центре Киева, с нормально оформленным правом собственности по цене 770 баксов за метр. Грех не купить. Еще, правда, долларов 500-700 придется вкинуть в доведение ее до ума, зато на выходе будет супер-кладовка.
Бл......
Ну як так. Ну як так можна. Тільки вранці домовилися що давим до Па 500 в новолипках так Ви Па 770 конуру, яку повинні у навантаження до хати, Па 770 за метр купили....
Просто капець:-(
Ну так уже утром дохлая кошка мировой экономики в последний раз подскочила и я вместе с ней. А хитрый застройщик "тарит на хаях
"(с). Через год
кому-нибудь подарю в нагрузку к хате.
конуру в бонус не дали, бо у вас розсрочка? через рік готові до якої просадки ціни?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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