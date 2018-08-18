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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3156315731583159

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:04

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Хороший. Приятно с ним работать.


Я храню резину прямо в шиномонтаже, у них спец.склад, 100грн/месяц за 4 колеса. Приехал, переобулся, снова оставил на хранение, уехал. Итого затрат 1200грн=50$ в год с машины, и не нужно ничего таскать на своем горбу. А у вас колено больное!

Какая нафиг кладовка! Еще и за 4-5 куе! Учишь вас, учишь - одни двойки...

Я думал об этом. Во-первых привязка к одному шиномонтажу. Во-вторых, хранятся они там не в очень хороших условиях. В-третьих, у меня не просто резина, а довольно дорогие диски - комлект 2ку минимум стоит. В-четвертых: где хранить велосипеды, самокаты, новогоднюю елку, багажник на крышу и т.п.?
2 комплекта резины на шиномонтаже - уже 100 баксов в год. А с нас УК за кладовки вообще ничего не берет. И 4-5 куе - это было до сегодняшней скидки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:11

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, может это оно? https://www.youtube.com/watch?v=v8nXxBS57ps
"Семья и друзья" - лучше не придумаешь.

Я это видел ещё в 2015 или 16, по 14500, на котловане. Место у ЖД и это все перечёркивает. Если бы я жд хотел, то там Кампус недалеко, он круче

Смотрите обзор и послушайте как ту жд слышно. Серж, если Кампус нравится - надо брать. ЖК у автострады или оживленной улицы - в разы хуже. Поезда у нас ходят не с такой частотой, с которой едут автомобили.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 бер, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:12

airmax78
Еще как вариант можно купить гараж (не в самом доме) и в нем хранить всякие шины/елки (то что нужно пару раз в год). Или есть сервисы складские, но там абонплата большая и моя жаба не готова пока за них платить.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:16

  foxluck написав:airmax78
Еще как вариант можно купить гараж (не в самом доме) и в нем хранить всякие шины/елки (то что нужно пару раз в год). Или есть сервисы складские, но там абонплата большая и моя жаба не готова пока за них платить.

Дорого, неудобно, далеко. И, кстати, небезопасно. Ну и сами гаражные кооперативы на редкость депрессивные места. Все без исключения. И землю занимают, зачастую, на птичьих правах. ИМХО кладовка в паркинге - это идеальный вариант для таких вещей. Фактически вы покупаете себе несколько квадратных метров к квартире, но совсем по другой цене.
airmax78
 
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  #<1 ... 3156315731583159
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