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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 бер, 2020 00:04
investorkiev написав: airmax78 написав:
Хороший. Приятно с ним работать.
Я храню резину прямо в шиномонтаже, у них спец.склад, 100грн/месяц за 4 колеса. Приехал, переобулся, снова оставил на хранение, уехал. Итого затрат 1200грн=50$ в год с машины, и не нужно ничего таскать на своем горбу. А у вас колено больное!
Какая нафиг кладовка! Еще и за 4-5 куе! Учишь вас, учишь - одни двойки...
Я думал об этом. Во-первых привязка к одному шиномонтажу. Во-вторых, хранятся они там не в очень хороших условиях. В-третьих, у меня не просто резина, а довольно дорогие диски - комлект 2ку минимум стоит. В-четвертых: где хранить велосипеды, самокаты, новогоднюю елку, багажник на крышу и т.п.?
2 комплекта резины на шиномонтаже - уже 100 баксов в год. А с нас УК за кладовки вообще ничего не берет. И 4-5 куе - это было до сегодняшней скидки.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 00:11
Serg-ik написав:
Я это видел ещё в 2015 или 16, по 14500, на котловане. Место у ЖД и это все перечёркивает. Если бы я жд хотел, то там Кампус недалеко, он круче
Смотрите обзор и послушайте как ту жд слышно. Серж, если Кампус нравится - надо брать. ЖК у автострады или оживленной улицы - в разы хуже. Поезда у нас ходят не с такой частотой, с которой едут автомобили.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 11 бер, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 00:12
airmax78
Еще как вариант можно купить гараж (не в самом доме) и в нем хранить всякие шины/елки (то что нужно пару раз в год). Или есть сервисы складские, но там абонплата большая и моя жаба не готова пока за них платить.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 00:16
foxluck написав:airmax78
Еще как вариант можно купить гараж (не в самом доме) и в нем хранить всякие шины/елки (то что нужно пару раз в год). Или есть сервисы складские, но там абонплата большая и моя жаба не готова пока за них платить.
Дорого, неудобно, далеко. И, кстати, небезопасно. Ну и сами гаражные кооперативы на редкость депрессивные места. Все без исключения. И землю занимают, зачастую, на птичьих правах. ИМХО кладовка в паркинге - это идеальный вариант для таких вещей. Фактически вы покупаете себе несколько квадратных метров к квартире, но совсем по другой цене.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 01:37
airmax78 написав: foxluck написав:airmax78
Еще как вариант можно купить гараж (не в самом доме) и в нем хранить всякие шины/елки (то что нужно пару раз в год). Или есть сервисы складские, но там абонплата большая и моя жаба не готова пока за них платить.
Дорого, неудобно, далеко. И, кстати, небезопасно. Ну и сами гаражные кооперативы на редкость депрессивные места. Все без исключения. И землю занимают, зачастую, на птичьих правах. ИМХО кладовка в паркинге - это идеальный вариант для таких вещей. Фактически вы покупаете себе несколько квадратных метров к квартире, но совсем по другой цене.
так в чому суть була вашого держання нас в курсі про останню свою витрату? просто, що вам впарили зі знижкою взагалі-то бонусну конуру? ви ж не на місце в паркінгу отримали хорошу знижку при 100% оплаті, правильно?
... тарять агресивно, на хаях
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Сер 11 бер, 2020 02:47
Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 05:43
airmax78 написав: foxluck написав:airmax78
Еще как вариант можно купить гараж (не в самом доме) и в нем хранить всякие шины/елки (то что нужно пару раз в год). Или есть сервисы складские, но там абонплата большая и моя жаба не готова пока за них платить.
Дорого, неудобно, далеко. И, кстати, небезопасно. Ну и сами гаражные кооперативы на редкость депрессивные места. Все без исключения. И землю занимают, зачастую, на птичьих правах. ИМХО кладовка в паркинге - это идеальный вариант для таких вещей. Фактически вы покупаете себе несколько квадратных метров к квартире, но совсем по другой цене.
Ставишь металлический модульный гараж, покрашенный суриком, сразу возле дома на тротуаре, утепляешь фасад гаража пенопластом и красишь каждую сторону в другой цвет. Кондиционеер и спутниковая тарелка - само собой....Ничего не забыл?)))))))))))))
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Додано: Сер 11 бер, 2020 07:34
airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
Вільнолюди кладовки на поверсі віджимають безкоштовно. Кажіть чесно, Ви з Амстердаму вже пишете?
Штірліц на грані провалу:-)
Всім процвітання!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 07:39
Первый написав:
airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
Вільнолюди кладовки на поверсі віджимають безкоштовно. Кажіть чесно, Ви з Амстердаму вже пишете?
Штірліц на грані провалу:-)
Я был в шаге от того, чтобы так сделать и отжать "ничейный закуток" в паркинге. Даже благословение УК на это получил. Но остановился. Решил "начать с себя".
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:09
Па 500 дол за квадрат продати новолипки - буде щастя. ДУМАЙТЕ ВОЛОДІЛЬЦІ!
Всім процвітання!
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