Во Львове ветрено и бабы страшные. Еду в Буковель)
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Во Львове ветрено и бабы страшные. Еду в Буковель)
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:06
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знову не правильне рішення...
До речі, а шо ніхто не пише про ріст акцій? Про падіння написали навіть ті кого роками не бачили, а тут мовчанка... таки кийовський бітон манить людей...
Хлопці і дівчата, напишіть плз що це ще гірше ніж падіння, заспокойте плз. Я вже навіть ту книжку почав читати яку вхата запропонував..
Всім процвітання!
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:19
и зачем продаванам из ОП какие-то фьючерсы? раз спрос всё равно ажиотажный...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:35
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Юр, заспокой хоч Ти. Я ж книжку не дочитав. Ріст правда гірше за падіння? А то десь пропали дописувачі.
Не дай втратити надію на новолипки по 500 за квадрат.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 11 бер, 2020 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:35
давно отмечено, кстати, что обычное киевское рыло - самый позитивный человек в мире.
и живёт, наверное, дольше всех рыл в мире.
например: пришли на площадку 3 доходяги, один полез на кран, двое на крышу. походили там денёк-другой, покрутили стрелой крана туда-сюда... рыло сразу пишет: возобновилась стройка.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:37
сильно! у меня похожая ситуация, пока держусь, но исключительно по причине лентяйства
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ага. То все від того що у них веселка (радуга по вашому) в очах і опі. Короче нетрадиційні якісь. Я теж помітив.
Всім процвітання!
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, вчера все так взбодрилось, но есть мнение, что это не надолго. И в ближайшее время поход вниз может продолжиться. Но это не точно. Тем не менее, уже вчера я предложил Сержу не ждать НЛ па500 (а я верю, что рано или поздно он будет па500), а переключить внимание на семью и друзей.
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