airmax78 написав: Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.

PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.