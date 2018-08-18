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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3157315831593160

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Во Львове ветрено и бабы страшные. Еду в Буковель)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
Вільнолюди кладовки на поверсі віджимають безкоштовно. Кажіть чесно, Ви з Амстердаму вже пишете?
Штірліц на грані провалу:-)

Я был в шаге от того, чтобы так сделать и отжать "ничейный закуток" в паркинге. Даже благословение УК на это получил. Но остановился. Решил "начать с себя".
Знову не правильне рішення...

До речі, а шо ніхто не пише про ріст акцій? Про падіння написали навіть ті кого роками не бачили, а тут мовчанка... таки кийовський бітон манить людей...Зображення



Хлопці і дівчата, напишіть плз що це ще гірше ніж падіння, заспокойте плз. Я вже навіть ту книжку почав читати яку вхата запропонував..
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:19

и зачем продаванам из ОП какие-то фьючерсы? раз спрос всё равно ажиотажный...
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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:и зачем продаванам из ОП какие-то фьючерсы? раз спрос всё равно ажиотажный...
https://quote-spy.com/
Юр, заспокой хоч Ти. Я ж книжку не дочитав. Ріст правда гірше за падіння? А то десь пропали дописувачі.
Не дай втратити надію на новолипки по 500 за квадрат.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 11 бер, 2020 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:35

давно отмечено, кстати, что обычное киевское рыло - самый позитивный человек в мире.
и живёт, наверное, дольше всех рыл в мире.
например: пришли на площадку 3 доходяги, один полез на кран, двое на крышу. походили там денёк-другой, покрутили стрелой крана туда-сюда... рыло сразу пишет: возобновилась стройка. :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:37

  airmax78 написав:Я был в шаге от того, чтобы так сделать и отжать "ничейный закуток" в паркинге. Даже благословение УК на это получил. Но остановился. Решил "начать с себя".


сильно! у меня похожая ситуация, пока держусь, но исключительно по причине лентяйства
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:давно отмечено, кстати, что обычное киевское рыло - самый позитивный человек в мире.
и живёт, наверное, дольше всех рыл в мире.
например: пришли на площадку 3 доходяги, один полез на кран, двое на крышу. походили там денёк-другой, покрутили стрелой крана туда-сюда... рыло сразу пишет: возобновилась стройка. :D
Ага. То все від того що у них веселка (радуга по вашому) в очах і опі. Короче нетрадиційні якісь. Я теж помітив.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, вчера все так взбодрилось, но есть мнение, что это не надолго. И в ближайшее время поход вниз может продолжиться. Но это не точно. Тем не менее, уже вчера я предложил Сержу не ждать НЛ па500 (а я верю, что рано или поздно он будет па500), а переключить внимание на семью и друзей.
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