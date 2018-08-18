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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3158315931603161

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:48

  Первый написав:
Yuri_T написав:давно отмечено, кстати, что обычное киевское рыло - самый позитивный человек в мире.
и живёт, наверное, дольше всех рыл в мире.
например: пришли на площадку 3 доходяги, один полез на кран, двое на крышу. походили там денёк-другой, покрутили стрелой крана туда-сюда... рыло сразу пишет: возобновилась стройка. :D
Ага. То все від того що у них веселка (радуга по вашому) в очах і опі. Короче нетрадиційні якісь. Я теж помітив.

вот мы и сошлись во взглядах. не удивительно.
зы. я таких позитивных рыл наблюдал несколько лет в штатах. 2005-2008. они там тоже бросали свои традиционные профессии дворников, сиделок, консьержей, охранников и становились рылами.
некоторые потом переквалифицировались в прыгающих из окон парашютистов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:09

  airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.

так ви визначилися між тим: 1) яку зручну конуру купили для своїх потреб і 2) на якого лося розраховуєте через рік? :roll:

пс якщо Оркада вас сильно турбує, то можете їм запропонувати реалізовувати підвальні приміщення в в їх панельках, там всього лиш треба обладнати згідно норм і можна пробувати впарювати, і, наприклад, КМБ на Каховському в бонус роздавав т.з. велосипедні, ... тарять агресивно, на хаях :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот де р0кета та халявна ыпатэка
https://news.finance.ua/ru/news/-/466683/128567-italiya-prekrashhaet-vyplaty-po-ipoteke-iz-za-koronavirusa
Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает издание The Independent.

Министры заявили, что Италия увеличит фискальные меры для помощи бизнесу и семьям от ранее анонсированных 7,5 млрд евро до 10 млрд евро. Также будет установлен мораторий на выплату долгов населения, включая ипотечные. Выплата ипотеки будет приостановлена ​​по всей стране как мера для смягчения экономического удара коронавируса по домохозяйствам.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:19

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.

так ви визначилися між тим: 1) яку зручну конуру купили для своїх потреб і 2) на якого лося розраховуєте через рік? :roll:

пс якщо Оркада вас сильно турбує, то можете їм запропонувати реалізовувати підвальні приміщення в в їх панельках, там всього лиш треба обладнати згідно норм і можна пробувати впарювати, і, наприклад, КМБ на Каховському в бонус роздавав т.з. велосипедні, ... тарять агресивно, на хаях :mrgreen:

Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:23

  flyman написав:Вот де р0кета та халявна ыпатэка
https://news.finance.ua/ru/news/-/466683/128567-italiya-prekrashhaet-vyplaty-po-ipoteke-iz-za-koronavirusa
Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает издание The Independent.

Министры заявили, что Италия увеличит фискальные меры для помощи бизнесу и семьям от ранее анонсированных 7,5 млрд евро до 10 млрд евро. Также будет установлен мораторий на выплату долгов населения, включая ипотечные. Выплата ипотеки будет приостановлена ​​по всей стране как мера для смягчения экономического удара коронавируса по домохозяйствам.

Италия - тонет в каком-то диком популизме. Незря там красные бригады и прочие Тольятти на содержании у КГБ успешно орудовали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:36

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.

так ви визначилися між тим: 1) яку зручну конуру купили для своїх потреб і 2) на якого лося розраховуєте через рік? :roll:

пс якщо Оркада вас сильно турбує, то можете їм запропонувати реалізовувати підвальні приміщення в в їх панельках, там всього лиш треба обладнати згідно норм і можна пробувати впарювати, і, наприклад, КМБ на Каховському в бонус роздавав т.з. велосипедні, ... тарять агресивно, на хаях :mrgreen:

Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.

у вашому правильному будинку ймовірний лось в американській валюті буде більший чим в економі (чи недокомфортові) :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:у вашому правильному будинку ймовірний лось в американській валюті буде більший чим в економі (чи недокомфортові) :roll:


Лося не буде. Для того щоб його отримати тре поміняти квадрати на американські бумажки. А кому тре його апартаменти? Хворим короною безробітним вже нічого не тре - виключно простинка.

Читаю новини. Починаю думати що по 500 за НЛ то дорого.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58

  Первый написав:
TylerTruman_ написав:у вашому правильному будинку ймовірний лось в американській валюті буде більший чим в економі (чи недокомфортові) :roll:


Лося не буде. Для того щоб його отримати тре поміняти квадрати на американські бумажки. А кому тре його апартаменти? Хворим короною безробітним вже нічого не тре - виключно простинка.

Читаю новини. Починаю думати що по 500 за НЛ то дорого.

Добре й сухе місце на цвинтарі - ось що буде в ціні. Й чим цвинтар ближчій до рейкового транспорту - тим дорожче.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:08

  Унуноктий написав:Во Львове ветрено и бабы страшные. Еду в Буковель)

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Das ist turisten.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:11

quote="4894758:Первый"
airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
Вільнолюди кладовки на поверсі віджимають безкоштовно. Кажіть чесно, Ви з Амстердаму вже пишете?
Штірліц на грані провалу:-)

Я был в шаге от того, чтобы так сделать и отжать "ничейный закуток" в паркинге. Даже благословение УК на это получил. Но остановился. Решил "начать с себя".
Знову не правильне рішення...

До речі, а шо ніхто не пише про ріст акцій? Про падіння написали навіть ті кого роками не бачили, а тут мовчанка... таки кийовський бітон манить людей...Зображення



Хлопці і дівчата, напишіть плз що це ще гірше ніж падіння, заспокойте плз. Я вже навіть ту книжку почав читати яку вхата запропонував..

========

Йе "медвежа пастка", ріспєкт в тємі, як і аірмакс з МБА.
Не ведись, не будь оленєм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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  #<1 ... 3158315931603161
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