Додано: Сер 11 бер, 2020 11:18



https://news.finance.ua/ru/news/-/466683/128567-italiya-prekrashhaet-vyplaty-po-ipoteke-iz-za-koronavirusa

Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса.



Об этом сообщает издание The Independent.



Министры заявили, что Италия увеличит фискальные меры для помощи бизнесу и семьям от ранее анонсированных 7,5 млрд евро до 10 млрд евро. Также будет установлен мораторий на выплату долгов населения, включая ипотечные. Выплата ипотеки будет приостановлена ​​по всей стране как мера для смягчения экономического удара коронавируса по домохозяйствам.

