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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:48
Первый написав: Yuri_T написав:
давно отмечено, кстати, что обычное киевское рыло - самый позитивный человек в мире.
и живёт, наверное, дольше всех рыл в мире.
например: пришли на площадку 3 доходяги, один полез на кран, двое на крышу. походили там денёк-другой, покрутили стрелой крана туда-сюда... рыло сразу пишет: возобновилась стройка.
Ага. То все від того що у них веселка (радуга по вашому) в очах і опі. Короче нетрадиційні якісь. Я теж помітив.
вот мы и сошлись во взглядах. не удивительно.
зы. я таких позитивных рыл наблюдал несколько лет в штатах. 2005-2008. они там тоже бросали свои традиционные профессии дворников, сиделок, консьержей, охранников и становились рылами.
некоторые потом переквалифицировались в прыгающих из окон парашютистов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:09
airmax78 написав:
Вернитесь в реальность
. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл
и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт
бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
так ви визначилися між тим: 1) яку зручну конуру купили для своїх потреб і 2) на якого лося розраховуєте через рік?
пс якщо Оркада вас сильно турбує, то можете їм запропонувати реалізовувати підвальні приміщення в в їх панельках, там всього лиш треба обладнати згідно норм і можна пробувати впарювати, і, наприклад, КМБ на Каховському в бонус роздавав т.з. велосипедні, ... тарять агресивно, на хаях
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:18
Вот де р0кета та халявна ыпатэкаhttps://news.finance.ua/ru/news/-/466683/128567-italiya-prekrashhaet-vyplaty-po-ipoteke-iz-za-koronavirusa
Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает издание The Independent.
Министры заявили, что Италия увеличит фискальные меры для помощи бизнесу и семьям от ранее анонсированных 7,5 млрд евро до 10 млрд евро. Также будет установлен мораторий на выплату долгов населения, включая ипотечные. Выплата ипотеки будет приостановлена по всей стране как мера для смягчения экономического удара коронавируса по домохозяйствам.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:19
TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
так ви визначилися між тим: 1) яку зручну конуру купили для своїх потреб і 2) на якого лося розраховуєте через рік?
пс якщо Оркада вас сильно турбує, то можете їм запропонувати реалізовувати підвальні приміщення в в їх панельках, там всього лиш треба обладнати згідно норм і можна пробувати впарювати, і, наприклад, КМБ на Каховському в бонус роздавав т.з. велосипедні
, ... тарять агресивно, на хаях
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:23
flyman написав:
Вот де р0кета та халявна ыпатэкаhttps://news.finance.ua/ru/news/-/466683/128567-italiya-prekrashhaet-vyplaty-po-ipoteke-iz-za-koronavirusa
Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает издание The Independent.
Министры заявили, что Италия увеличит фискальные меры для помощи бизнесу и семьям от ранее анонсированных 7,5 млрд евро до 10 млрд евро. Также будет установлен мораторий на выплату долгов населения, включая ипотечные. Выплата ипотеки будет приостановлена по всей стране как мера для смягчения экономического удара коронавируса по домохозяйствам.
Италия - тонет в каком-то диком популизме. Незря там красные бригады и прочие Тольятти на содержании у КГБ успешно орудовали.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:36
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
так ви визначилися між тим: 1) яку зручну конуру купили для своїх потреб і 2) на якого лося розраховуєте через рік?
пс якщо Оркада вас сильно турбує, то можете їм запропонувати реалізовувати підвальні приміщення в в їх панельках, там всього лиш треба обладнати згідно норм і можна пробувати впарювати, і, наприклад, КМБ на Каховському в бонус роздавав т.з. велосипедні
, ... тарять агресивно, на хаях
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева
, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр?
Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
у вашому правильному будинку ймовірний лось в американській валюті буде більший чим в економі (чи недокомфортові)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:48
TylerTruman_ написав:
у вашому правильному будинку ймовірний лось в американській валюті буде більший чим в економі (чи недокомфортові)
Лося не буде. Для того щоб його отримати тре поміняти квадрати на американські бумажки. А кому тре його апартаменти? Хворим короною безробітним вже нічого не тре - виключно простинка.
Читаю новини. Починаю думати що по 500 за НЛ то дорого.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:58
Первый написав: TylerTruman_ написав:
у вашому правильному будинку ймовірний лось в американській валюті буде більший чим в економі (чи недокомфортові)
Лося не буде. Для того щоб його отримати тре поміняти квадрати на американські бумажки. А кому тре його апартаменти? Хворим короною безробітним вже нічого не тре - виключно простинка.
Читаю новини. Починаю думати що по 500 за НЛ то дорого.
Добре й сухе місце на цвинтарі - ось що буде в ціні. Й чим цвинтар ближчій до рейкового транспорту - тим дорожче.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:08
Унуноктий написав:
Во Львове ветрено и бабы страшные
. Еду в Буковель)
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Das ist turisten.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:11
quote="4894758:Первый"
airmax78 написав: Первый написав:
airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
Вільнолюди кладовки на поверсі віджимають безкоштовно. Кажіть чесно, Ви з Амстердаму вже пишете?
Штірліц на грані провалу:-)
Я был в шаге от того, чтобы так сделать и отжать "ничейный закуток" в паркинге. Даже благословение УК на это получил. Но остановился. Решил "начать с себя".
Знову не правильне рішення...
До речі, а шо ніхто не пише про ріст акцій? Про падіння написали навіть ті кого роками не бачили, а тут мовчанка... таки кийовський бітон манить людей...
Хлопці і дівчата, напишіть плз що це ще гірше ніж падіння, заспокойте плз. Я вже навіть ту книжку почав читати яку вхата запропонував..
========
Йе "медвежа пастка", ріспєкт в тємі, як і аірмакс з МБА.
Не ведись, не будь оленєм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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