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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3160316131623163

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:04

  Унуноктий написав:Radisson Blu bukovel хорош.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Нічого собі, Карпати, по багатому!

Он тут люди на сусідній гілці викладали ціни в Туречині, буде цікаво порівняти.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.

Запахло Эйрмаксом обр. 2014 :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:35

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.

Запахло Эйрмаксом обр. 2014 :mrgreen:

Значит пора срочно сливать недвигу :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Значит пора срочно сливать недвигу

куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег :-), не старше 2000г.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:50

  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Значит пора срочно сливать недвигу

куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег :-), не старше 2000г.

Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:57

  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Значит пора срочно сливать недвигу

куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег :-), не старше 2000г.


Серж, ищите заболевших коронавирусом и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут), а адекватно оценить они ее не смогут в виду пагубного действия вируса на организм.

Только не забывайте ходить на просмотры в маске и пользоваться антисептиком, вы же отец двоих детей, рисковать собой не имеете права!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, ищите заболевших коронавирусом и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут),

не подлизывайтесь, Ваши круши не куплю
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык

Надеюсь, что всё будет хорошо
Но можно ( теоретически) провернуть обмен:
"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Италия - тонет в каком-то диком популизме.

отличная страна, мне нра
влошился в битон и после некоторых манипуляций получается практически отрицательная ставка по кредиту 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:15

  Serg-ik написав:
  stm написав:Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык

Надеюсь, что всё будет хорошо
Но можно ( теоретически) провернуть обмен:
"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"

Черный юмор хорош, и может иметь место. Но учитывая свёртывание рынков и как никогда производственных циклов, дай Бог не потерять работу, не только не заболеть... Вот от ИТ Мекки Эстонии не ожидала честно таких выступлений печальных. Мы ж тоже на смузи айти как представителей супер желанного сектора надеялись, а сейчас прям не знаю...
stm
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