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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:04
Унуноктий написав:Radisson Blu bukovel
хорош.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Нічого собі, Карпати, по багатому!
Он тут люди на сусідній гілці викладали ціни в Туречині, буде цікаво порівняти.
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change_pm
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:12
airmax78 написав:
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
Запахло Эйрмаксом обр. 2014
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:35
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
Запахло Эйрмаксом обр. 2014
Значит пора срочно сливать недвигу
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antey1969
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:45
antey1969 написав:
Значит пора срочно сливать недвигу
куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег
, не старше 2000г.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:50
Serg-ik написав: antey1969 написав:
Значит пора срочно сливать недвигу
куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег
, не старше 2000г.
Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык
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stm
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:57
Serg-ik написав: antey1969 написав:
Значит пора срочно сливать недвигу
куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег
, не старше 2000г.
Серж, ищите заболевших коронавирусом и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут), а адекватно оценить они ее не смогут в виду пагубного действия вируса на организм.
Только не забывайте ходить на просмотры в маске и пользоваться антисептиком, вы же отец двоих детей, рисковать собой не имеете права!
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investorkiev
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:09
investorkiev написав:
Серж, ищите заболевших коронавирусом и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут),
не подлизывайтесь, Ваши круши не куплю
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:11
stm написав:
Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык
Надеюсь, что всё будет хорошо
Но можно ( теоретически) провернуть обмен:
"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:15
airmax78 написав:
Италия - тонет в каком-то диком популизме.
отличная страна, мне нра
влошился в битон и после некоторых манипуляций получается практически отрицательная ставка по кредиту
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:15
Serg-ik написав: stm написав:
Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык
Надеюсь, что всё будет хорошо
Но можно ( теоретически) провернуть обмен:
"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"
Черный юмор хорош, и может иметь место. Но учитывая свёртывание рынков и как никогда производственных циклов, дай Бог не потерять работу, не только не заболеть... Вот от ИТ Мекки Эстонии не ожидала честно таких выступлений печальных. Мы ж тоже на смузи айти как представителей супер желанного сектора надеялись, а сейчас прям не знаю...
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stm
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