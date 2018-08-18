RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3162316331643165>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:24

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.

Запахло Эйрмаксом обр. 2014 :mrgreen:

Я знал, что все это заметят. Не хочу чтобы вы расслабляли булки в разгар эпидемии.
airmax78
 
Повідомлень: 33646
З нами з: 25.10.12
Подякував: 848 раз.
Подякували: 3873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:33

  stm написав:
  Serg-ik написав:
  stm написав:Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык

Надеюсь, что всё будет хорошо
Но можно ( теоретически) провернуть обмен:
"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"

Черный юмор хорош, и может иметь место. Но учитывая свёртывание рынков и как никогда производственных циклов, дай Бог не потерять работу, не только не заболеть... Вот от ИТ Мекки Эстонии не ожидала честно таких выступлений печальных. Мы ж тоже на смузи айти как представителей супер желанного сектора надеялись, а сейчас прям не знаю...

После драматической просадки акций клиента, на которого работаем, коллеги стали нервничать по поводу своего будущего.
Кризис он кагбэ не только в Украине. :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 29.11.16
Подякував: 799 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:34

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.

Запахло Эйрмаксом обр. 2014 :mrgreen:

Я знал, что все это заметят. Не хочу чтобы вы расслабляли булки в разгар эпидемии.

Спасибо.
Сообщите, пожалуйста, что всё-таки купили, а то я редко заходил в 2019. Интересно.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 29.11.16
Подякував: 799 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:39

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.

так ви визначилися між тим: 1) яку зручну конуру купили для своїх потреб і 2) на якого лося розраховуєте через рік? :roll:

пс якщо Оркада вас сильно турбує, то можете їм запропонувати реалізовувати підвальні приміщення в в їх панельках, там всього лиш треба обладнати згідно норм і можна пробувати впарювати, і, наприклад, КМБ на Каховському в бонус роздавав т.з. велосипедні, ... тарять агресивно, на хаях :mrgreen:

Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.

Эврика будет торговаться в ближайшие годы не меньше 50% от вашего дома. Кстати, что для вас правильная планировка. Это для вас она правильная или для покупателя тоже?) Вкусы разные
Kostia
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:40

  Рыба-сом написав:После драматической просадки акций клиента, на которого работаем, коллеги стали нервничать по поводу своего будущего.
Кризис он кагбэ не только в Украине. :?

Тут вопрос кагбэ сколько банкротств, при этом ДойчеБанк и так на ладан дышит... И насколько сокращения, вариантов других нет. Вот сегодня ЕС по видеочату обсудят кого под нож, а кого и как из бизнесов спасать. Не только врачи Италии сейчас решают кого подключать к аппарату искусственного дыхания, а кого это не спасёт...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2111
З нами з: 04.03.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:04

  Kostia написав:...Это для вас она правильная или для покупателя тоже?) Вкусы разные

как можно бросать тапком в икону стиля?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14434
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 4222 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
xio13
 
Повідомлень: 407
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:22

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.

Эврика будет торговаться в ближайшие годы не меньше 50% от вашего дома. Кстати, что для вас правильная планировка. Это для вас она правильная или для покупателя тоже?) Вкусы разные

Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
airmax78
 
Повідомлень: 33646
З нами з: 25.10.12
Подякував: 848 раз.
Подякували: 3873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

xio13 написав:Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
Но напомню, что мы жили и при курсе 28 с такими ценами в долл на ликвид
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:29

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.

Эврика будет торговаться в ближайшие годы не меньше 50% от вашего дома. Кстати, что для вас правильная планировка. Это для вас она правильная или для покупателя тоже?) Вкусы разные

Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.

Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
Kostia
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 3162316331643165>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1779, 1780, 1781
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17801 2880579
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 12:44
Svet
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
9 10737
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 11:13
podsneznIK55
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194998
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24661)
11.03.2020 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.