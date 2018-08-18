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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:24
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
Запахло Эйрмаксом обр. 2014
Я знал, что все это заметят. Не хочу чтобы вы расслабляли булки в разгар эпидемии.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:33
stm написав: Serg-ik написав: stm написав:
Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык
Надеюсь, что всё будет хорошо
Но можно ( теоретически) провернуть обмен:
"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"
Черный юмор хорош, и может иметь место. Но учитывая свёртывание рынков и как никогда производственных циклов, дай Бог не потерять работу, не только не заболеть... Вот от ИТ Мекки Эстонии не ожидала честно таких выступлений печальных. Мы ж тоже на смузи айти как представителей супер желанного сектора надеялись, а сейчас прям не знаю...
После драматической просадки акций клиента, на которого работаем, коллеги стали нервничать по поводу своего будущего.
Кризис он кагбэ не только в Украине.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:34
airmax78 написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
Запахло Эйрмаксом обр. 2014
Я знал, что все это заметят. Не хочу чтобы вы расслабляли булки в разгар эпидемии.
Спасибо.
Сообщите, пожалуйста, что всё-таки купили, а то я редко заходил в 2019. Интересно.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:39
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
Вернитесь в реальность. Кладовки «бесплатно» покупателям квартир раздают, когда привлечь больше нечем. В любом случае, цена кладовки в цене уже проданных вам метров. Здесь же совершенно другая ситуация. Кладовки совершенно разной площади, преимущественно от 15 квадратов. Застройщик о многих из них вообще забыл и на твой вопрос: а у вас есть кладовки? Отвечает: да, вот, 30 кв.м- отдадим недорого. Ты лезешь в реестр и находишь сам то, что тебе нужно, идёшь к Застройщику и выбиваешь из него нужную цену на нужный тебе объект. А сегодняшняя паника тебе в этом помогает.
PS Расскажите нам о том как Оркада раздаёт бесплатно бонусные кладовки в Эврике в нагрузку к машиноместам в подземном паркинге.
так ви визначилися між тим: 1) яку зручну конуру купили для своїх потреб і 2) на якого лося розраховуєте через рік?
пс якщо Оркада вас сильно турбує, то можете їм запропонувати реалізовувати підвальні приміщення в в їх панельках, там всього лиш треба обладнати згідно норм і можна пробувати впарювати, і, наприклад, КМБ на Каховському в бонус роздавав т.з. велосипедні
, ... тарять агресивно, на хаях
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
Эврика будет торговаться в ближайшие годы не меньше 50% от вашего дома. Кстати, что для вас правильная планировка. Это для вас она правильная или для покупателя тоже?) Вкусы разные
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Kostia
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:40
Рыба-сом написав:
После драматической просадки акций клиента, на которого работаем, коллеги стали нервничать по поводу своего будущего.
Кризис он кагбэ не только в Украине.
Тут вопрос кагбэ сколько банкротств, при этом ДойчеБанк и так на ладан дышит... И насколько сокращения, вариантов других нет. Вот сегодня ЕС по видеочату обсудят кого под нож, а кого и как из бизнесов спасать. Не только врачи Италии сейчас решают кого подключать к аппарату искусственного дыхания, а кого это не спасёт...
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Додано: Сер 11 бер, 2020 16:04
Kostia написав:
...Это для вас она правильная или для покупателя тоже?) Вкусы разные
как можно бросать тапком в икону стиля?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 16:14
Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 16:22
Kostia написав: airmax78 написав:
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
Эврика будет торговаться в ближайшие годы не меньше 50% от вашего дома. Кстати, что для вас правильная планировка. Это для вас она правильная или для покупателя тоже?) Вкусы разные
Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 16:24
xio13 написав:Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
Но напомню, что мы жили и при курсе 28 с такими ценами в долл на ликвид
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Додано: Сер 11 бер, 2020 16:29
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Я не жду лосей. Какого лося можно ожидать по квартире в центре Киева, с правильной планировкой, панорамными окнами в более-менее правильном доме, с хорошим видом, купленную по 1900 за метр? Если ожидать по ней лося, то по чем же тогда будет торговаться Эврика? Мешок картохи?
P.S. По выделенному - я же говорю, когда привлечь больше нечем.
Эврика будет торговаться в ближайшие годы не меньше 50% от вашего дома. Кстати, что для вас правильная планировка. Это для вас она правильная или для покупателя тоже?) Вкусы разные
Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
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Kostia
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