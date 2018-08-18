|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:36
На валютном рынке волнения.
А что киевский битон, по прежнему даражаит?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10723
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6594 раз.
- Подякували: 2898 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:40
Kostia написав: airmax78 написав:
Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33646
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 848 раз.
- Подякували: 3873 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:49
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.
Вы можете конкретно описать, не как тупой дизайнер?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1264
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17801
|2880579
|
Сер 11 бер, 2020 12:44
Svet
|
|9
|10737
|
|
|463
|194998
|
|