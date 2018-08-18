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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3162316331643165

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:36

На валютном рынке волнения.
А что киевский битон, по прежнему даражаит? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:40

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.

Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?

Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:49

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.

Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?

Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.

Вы можете конкретно описать, не как тупой дизайнер?
Kostia
 
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