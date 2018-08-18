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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3163316431653166

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:27

  Kostia написав:Наоборот, как только гривна обесценивается, люди покупают


У мене в огороді під берізкою долярі закопані, так я і побіг доляри які дорожчають міняти на обіцянки через н-років отримать бєтон.
Я жартую звісно, не під берізкою, а під липою ) але все ж таки.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:42

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?

Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.

Вы можете конкретно описать, не как тупой дизайнер?

"Тупые" дизайнеры, обычно, сопровождают свои видосики двумя-тремя картинками: правильная планировка vs неправильная планировка. Мне лень. Описание - исчерпывающее. А вариантов, которые под это описание подходят - много. Но вариантов которые под это описание НЕ подходят - 90+% рынка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:59

17:14. Торги никак не закроются. Национальный банк вышел опять и продает по 25,80
Ну, я думаю, когда на черном рынке на гривну больше. Специально продлили торги, чтоб дать дядям навариться за счет резервов. :twisted: Коррупция во всей красе.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:04

  xio13 написав:
  Kostia написав:Наоборот, как только гривна обесценивается, люди покупают


У мене в огороді під берізкою долярі закопані, так я і побіг доляри які дорожчають міняти на обіцянки через н-років отримать бєтон.
Я жартую звісно, не під берізкою, а під липою ) але все ж таки.


Не понял, а как жеж биткоин? Уже 7700$?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:16

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Значит пора срочно сливать недвигу

куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег :-), не старше 2000г.


Серж, ищите заболевших коронавирусом и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут), а адекватно оценить они ее не смогут в виду пагубного действия вируса на организм.

Только не забывайте ходить на просмотры в маске и пользоваться антисептиком, вы же отец двоих детей, рисковать собой не имеете права!


Буду радий бачити Вас в костюмі хімзахисту, коли ви по орендну плату поїдете. Можете і фото тут викласти, все-рівно в костюмі вас ніхто не впізнає...

До речі таке питання, як будете виганяти за неоплату оренди хворих короновірусом безробітних?

Є вже план дій при наявності трупа орендатора в квартирі? Як будете сан.обробку проводити?

зі. Взагалі не знущаюсь. Цікаво, що люди по такому поводу думають?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:18

  hxbbgaf написав:17:14. Торги никак не закроются. Национальный банк вышел опять и продает по 25,80
Ну, я думаю, когда на черном рынке на гривну больше. Специально продлили торги, чтоб дать дядям навариться за счет резервов. :twisted: Коррупция во всей красе.

Я же говорил что нбу вечером своим будет наливать
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:20

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Италия - тонет в каком-то диком популизме.

отличная страна, мне нра
влошился в битон и после некоторых манипуляций получается практически отрицательная ставка по кредиту 8)


Поздоровляю! Я також повкладувався, а тепер і не знаю:

- чи добудують, бо попит спадає, в котлован ніхто лізти не хоче.
- чи буде кому здавати, якщо населення значно скоротиться і зможе те населення адекватні грощі за оренду платити?

Корочше кажучи, питань багато, іншалла все буде добре!
change_pm
 
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