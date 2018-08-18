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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:27
Kostia написав:
Наоборот, как только гривна обесценивается, люди покупают
У мене в огороді під берізкою долярі закопані, так я і побіг доляри які дорожчають міняти на обіцянки через н-років отримать бєтон.
Я жартую звісно, не під берізкою, а під липою ) але все ж таки.
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xio13
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:42
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.
Вы можете конкретно описать, не как тупой дизайнер?
"Тупые" дизайнеры, обычно, сопровождают свои видосики двумя-тремя картинками: правильная планировка vs неправильная планировка. Мне лень. Описание - исчерпывающее. А вариантов, которые под это описание подходят - много. Но вариантов которые под это описание НЕ подходят - 90+% рынка.
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airmax78
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:59
17:14. Торги никак не закроются. Национальный банк вышел опять и продает по 25,80
Ну, я думаю, когда на черном рынке на гривну больше. Специально продлили торги, чтоб дать дядям навариться за счет резервов.
Коррупция во всей красе.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:04
xio13 написав: Kostia написав:
Наоборот, как только гривна обесценивается, люди покупают
У мене в огороді під берізкою долярі закопані, так я і побіг доляри які дорожчають міняти на обіцянки через н-років отримать бєтон.
Я жартую звісно, не під берізкою, а під липою ) але все ж таки.
Не понял, а как жеж биткоин? Уже 7700$?
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investorkiev
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:16
investorkiev написав: Serg-ik написав: antey1969 написав:
Значит пора срочно сливать недвигу
куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег
, не старше 2000г.
Серж, ищите заболевших коронавирусом
и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут), а адекватно оценить они ее не смогут в виду пагубного действия вируса на организм.
Только не забывайте ходить на просмотры в маске и пользоваться антисептиком,
вы же отец двоих детей, рисковать собой не имеете права!
Буду радий бачити Вас в костюмі хімзахисту, коли ви по орендну плату поїдете. Можете і фото тут викласти, все-рівно в костюмі вас ніхто не впізнає...
До речі таке питання, як будете виганяти за неоплату оренди хворих короновірусом безробітних?
Є вже план дій при наявності трупа орендатора в квартирі? Як будете сан.обробку проводити?
зі. Взагалі не знущаюсь. Цікаво, що люди по такому поводу думають?
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change_pm
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:18
hxbbgaf написав:
17:14. Торги никак не закроются. Национальный банк вышел опять и продает по 25,80
Ну, я думаю, когда на черном рынке на гривну больше. Специально продлили торги, чтоб дать дядям навариться за счет резервов.
Коррупция во всей красе.
Я же говорил что нбу вечером своим будет наливать
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PS4
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:20
Прохожий написав: airmax78 написав:
Италия - тонет в каком-то диком популизме.
отличная страна, мне нравлошился в битон
и после некоторых манипуляций получается практически отрицательная ставка по кредиту
Поздоровляю! Я також повкладувався, а тепер і не знаю:
- чи добудують, бо попит спадає, в котлован ніхто лізти не хоче.
- чи буде кому здавати, якщо населення значно скоротиться і зможе те населення адекватні грощі за оренду платити?
Корочше кажучи, питань багато, іншалла все буде добре!
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