Додано: Сер 11 бер, 2020 18:58

Саудовская Аравия решила не мелочиться, сообщив, что поднимет добычу не до 12 млн баррелей, как было заявлено днем ранее, а до 13 миллионов. То есть, на 3,5 млн больше, чем сегодня.Кроме того, нужно ведь понимать, что уровень нынешней России - это не Америка. А теперь, похоже, даже не Саудовская Аравия. Теперь в качестве ориентира - что-то вроде Венесуэлы или в лучшем случае Нигерии. А если Наше всё так рвется на пожизненный срок, то и они скоро станут недосягаемым горизонтом с таким-то управлением.Все інше нижче: